Deutlicher Erfolgvon Pians/Strengen gegen Völs 1b

Details Dienstag, 26. April 2022 21:21

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: SV Völs 1b patzte bei SPG FC HANDL Tyrol Pians/Strengen überraschend deutlich mit 0:3. Allerdings verlief das Spiel wesentlich enger als es das Ergebnis wiedergibt. Mit breiter Brust war SV Völs 1b zum Duell mit SPG Pians/Strengen angetreten – der Spielverlauf ließ bei Völs 1b jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von Pians/Strengen zu Ende gegangen.

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen: „Es war keine klare Angelegenheit, das Ergebnis täuscht ziemlich. Völs hätte auch in Führung gehen können, wir waren allerdings körperlich stärker. Wir hatten viele angeschlagene Spieler – auch unser zweifacher Torschütze Lion Plankensteiner ist nicht fit angetreten. Der erste Treffer in der achten Minute über die Flügel und unhaltbar von Lion Plankensteiner verwandelt. Der zweite Treffer von Florian Kolp – er hat den Goalie der Gäste in der 17. Minute überlupft. In der Nachspielzeit noch das 3:0 nach einem Gestocher – wieder von Lion. Wie schon gesagt – die Gäste hätten aber auch in Führung gehen können – strittige Situation zu Beginn – hätte auch einen Elfer geben können!“

Beste Spieler SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen: Lion Plankensteiner (MF) und Raphael Prantauer (V)

SPG FC HANDL Tyrol Pians/Strengen machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem siebten Platz. SPG Pians/Strengen verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Pians/Strengen konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Völs 1b holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Trotz der überraschenden Pleite bleibt der Gast in der Tabelle stabil. Sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat SV Völs 1b momentan auf dem Konto.

Kommende Woche tritt SPG FC HANDL Tyrol Pians/Strengen bei SV Zams 1b an (Samstag, 00:00 Uhr), parallel genießt Völs 1b Heimrecht gegen ESV Hatting-Pettnau.

2. Klasse West: SPG FC HANDL Tyrol Pians/Strengen – SV Völs 1b, 3:0 (2:0)

91 Lion Plankensteiner 3:0

17 Florian Kolp 2:0

8 Lion Plankensteiner 1:0