Zams II feiert Dreier gegen Silz/Mötz II – Pians/Strengen setzt sich gegen Landeck durch

In der 2. Klasse West steht der Meister schon lange fest – der FC Fliess hat nach dem 5:1 auswärts gegen Flaurling bereits fünfzehn Punkte Vorsprung auf Hatting-Pettnau, die gegen Pitztal II eine Nullnummer abliefern. Der SV Zams II schließt zu Längenfeld mit einem - am Ende erzitterten - 2:1 Erfolg gegen SPG Silz/Mötz II auf. Klarer gewinnt SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen gegen den SV Landeck II mit 3:1.

Zams II mit knappen Erfolg gegen Silz/Mötz II

Andreas Senn, Trainer SV Zams II: „Wir sind ganz stark gestartet und hatten dreißig Minuten lang das Spiel voll unter Kontrolle. Die Führung durch David Huber in der 15. Minute, das 2:0 durch Domenic Gojcaj in der 18. Minute. Der Führungstreffer eine starke Einzelleistung mit einem Schlenzer in das lange Eck, der zweite Treffer nach einer Ecke aus kürzester Distanz. Dann gab es aber unnötig hektische Aktion bis zur Halbzeitpause. In die zweite Halbzeit sind wir dann wieder besser hineingekommen, am Ende wiederholte sich die Hektik der Schlussphase der ersten Hälfte. In der 89. noch ein Ausschluss für einen Spieler unserer Mannschaft wegen der zweiten gelben Karte, Sitzer für den Gegner, aber es ist nur mehr das 1:2 in der Nachspielzeit durch Dario Wurm gelungen.“

Bester Spieler SV Zams: Patrick Thurner

Pians/Strengen holt Dreier gegen Landeck II

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen: „Das Spiel selbst war durch hohe Bälle beiderseits geprägt. Die Überbrückung des Mittelfeldes führte immer wieder zu gefährlichen Situationen im Strafraum. Dabei verschlief unsere Truppe anfangs die eine oder andere Aktion des Gegners, so wie auch die 0:1 Führung von Landeck durch Yunus Yaliniz in der 13. Minute. Ein leicht klärbarer Eckstoß wurde von zwei Spielern verfehlt und im Anschluss konnte auch unser Torhüter nicht klären. In der Gegenaktion jedoch sogleich die Reaktion zum 1:1 – Treffer durch Paul Spiss. Dann hielten wir stark auf das gegnerische Tor zu und fanden zurecht zwei tolle Einschussmöglichkeiten vor, die letztendlich auch zur 3:1 Führung führten! Daniel Lederle in der 41. und Gabriel Schlatter in der 45. Minute brachten uns 3:1 in Führung. Mehrere Einschussmöglichkeiten in der zweiten Halbzeit machte der gegnerische Goalie zunichte. So mussten wir uns am Schluss mit dem Endstand von 3:1 begnügen.“

Beste Spieler SPG Pians/Strengen: Schlatter Gabriel (Stürmer), Paul Spiss (ST)