Premierensieg von Paznaun II gegen Pians/Strengen-Arlberg – Längenfeld II ohne Probleme in Vils

Details Montag, 15. August 2022 16:35

Auftakt zur Meisterschaft der 2. Klasse West 2022/23. Der erste Tabellenführer heißt Grins – ein 11:3-Kantersieg gegen den FC Tarrenz II. Dreier fahren zudem Flaurling gegen Landeck II (5:1), Paznaun II (2:1 gegen Pians/Strengen-Arlberg) und der SV Längenfeld II (3:0 auswärts beim FC Vils II) ein. Dazu gab es ein 1:1 zwischen Zams II und Pitztal II.

Kein wirklich gutes Fußballspiel zwischen Paznaun II und Pians

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Generell war es kein echtes Fußballspiel, zerfahren, kaum flüssige Spielzüge auf beiden Seiten. Das 1:0 für meine Mannschaft durch Daniel Lederle per Freistoß in der 20. Minute aus etwa dreiundzwanzig Metern Entfernung. Keine wirklichen Höhepunkte in der ersten Halbzeit ansonsten! Die zweite Halbzeit zog sich so weiter. Nichts wirklich gutes oder sehenswertes, das erwähnenswert wäre. Nach dem verdienten 1:1 durch einen Freistoß in der 84. Minute durch Dario Siegele, flammte jedoch beim Gegner nochmals so richtig das Feuer auf. Durch einen Eigenfehler in unserer Defensive konnte der FC Paznaun sodann auch noch - das nicht unverdiente - 2:1 in der Nachspielzeit schießen. Torschütze war Fabio Schneider.“

Klare Sache für Längenfeld II in Vils

Markus Jeitner, Trainer SV Längenfeld II: „Die Partie hätte schon nach wenigen Minuten für den SVL entschieden sein können, oder besser gesagt, müssen. Vier gute Möglichkeiten in der Anfangsphase, diese konnten allerdings nicht verwertet werden.

In der 11. Minute war es aber dann soweit, nach einer schönen Kombination und Vorlage von Julian Wilhelm traf Nico Gastl souverän zum 1:0. Nach Foul am durchbrechenden Filip Derajic, trat in der 22 Minute Nico Gastl zum Elfmeterpunkt an und verwertete, allerdings erst im Nachschuss, zum 2:0. Sehr guter, konzentrierter Start des SVL 1B in die Partie, mit vielen Chancen zu Beginn. Ab Mitte der ersten Halbzeit wurde das Spiel dann etwas ausgeglichener.

Der SVL dominierte auch die 2 Hälfte zum größten Teil. Speziell die Defensive agierte äußert konzentriert und ließ nicht viele Chancen der Heimmannschaft zu. In der 57. Minute war es dann Gabriel Gstrein, der nach guter Vorarbeit über die Seite durch Simon Grüner, sich im Strafraum der Gäste nicht lange bitten ließ und aus gut zehn Metern, trocken, zum 0:3 verwertete. Leider musste in der 69. Minute Simon Grüner von der SVL 1B, mit Verdacht auf eine schwerere Schulterverletzung, vom Platz. Auch die zweite Spielhälfte dominierte Längenfeld über weite Strecken das Spiel und ließ von der Heimmannschaft nicht mehr viel zu.

Gutes Auftaktspiel der SVL 1B Mannschaft in die neue Meisterschaft, nach einer intensiven Vorbereitung. Speziell defensiv eine kompakte, abgeklärte Leistung der ganzen Mannschaft. Bei besserer Chancenauswertung wäre ein noch höherer Sieg durchaus möglich gewesen!“