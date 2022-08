Pazanun II siegt in Tarrenz – Pians/Strengen-Arlberg mit erstem Dreier gegen Vils II

Details Dienstag, 23. August 2022 12:02

In der zweiten Runde der 2. Klasse West konnten drei Mannschaften die weiße Weste verteidigen. Der FC Paznaun II gewinnt in Tarrenz mit 2:0, Flaurling/Polling bezwingt Grins 3:1. Die Tabellenführung hat der SV Längenfeld II mit einem 7:0 gegen Schönwies/Mils II erobert. Den ersten Dreier kann die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg zu Hause feiern – 3:0 gegen den SV Vils II.

Tarrenz II hält Partie gegen Paznaun II lange Zeit offen

Stefan Flür, Obmann FC Tarrenz: „Erste Halbzeit 0:0. In der zweiten Halbzeit haben wir leider in den letzten zehn Minuten zwei Tore bekommen. Das Spiel war von Emotionen und fragwürdigen Entscheidungen des Schiri geprägt. Die Schiri-Entscheidungen wurden auch vom Beobachter des TFV in Frage gestellt. Ich, als Obmann vom FCT, bin auf beide Mannschaften stolz. Wenn man von unserer Gesamtsituation - Urlaube, viele Verletzte, eine sehr junge, neue Truppe – ausgeht, war es trotz zwei Niederlagen doch für uns ein Schritt nach vorne. Step-by-step denke ich, dass das Trainerteam beide Mannschaften wieder auf den richtigen Kurs bringt.“

Emanuel Ehart, Trainer FC Paznaun II: „Die erste Halbzeit verlief ziemlich ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit konnten wir fünfmal wechseln, der Gegner hatte nur einen Auswechselspieler zur Verfügung. Wir haben nicht gut gespielt, aber trotzdem durch Tore von Sandro Ladner und Martin Zangerle mit 2:0 gewonnen.“

Ungefährdeter Dreier von Pians/Strengen-Arlberg gegen Vils II

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Wir hielten den Gegner sehr gut in Schach und konnten durch ausgezeichnete Pässe in die Tiefe entsprechende Torchancen heraus arbeiten. So geschehen in Minute 20, als unser ausgezeichneter Mittelfeldakteur Florian Kolp - nach schönem Lupfer - den Ball mit der Brust durch zwei Gegner durchführte und unhaltbar für den Goalie ins lange Eck einnetzte! Keine drei Minuten später legte - nach toller Steilpassvorlage durch Alicehajic Benjamin - unser Kapitän Prantauer Philipp zum 2:0 nach. Das Zwischenergebnis in dieser Höhe sicherlich absolut in Ordnung. In Halbzeit zwei konnte dann unser Jungspund Alihajic Haag Alen, ebenso nach toller Steilvorlage von Mario Mussak, zum Endstand von 3:0 abschließen. Spielerisch eine wirklich sehenswerte Leistung meiner Mannschaft.“

Bester Spieler SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: Florian Kolp (MF)