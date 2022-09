Acht Treffer zwischen Pians/Strengen-Arlberg und Zams II – Pitztal II siegt in Längenfeld

Details Dienstag, 06. September 2022 00:12

In der fünften Runde der 2. Klasse West hat Leader FC Flaurling/Polling gegen den SV Vils II nur ein 1:1 erreicht. Damit konnte der FC Paznaun II mit einem 5:3 im Spitzenspiel in Grins bis auf einen Punkt aufschließen. Ein 4:4 gab es zwischen der SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg und dem SV Zams II. Defensiv ausgerichtet war die SPG Pitztal II in Längenfeld – kam aber mit drei Zählern und einem 1:0 Erfolg nach Hause.

Torparade zwischen Pians/Strengen-Arlberg und Zams II

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Nach fünf Minuten lagen wir 0:1 zurück. Freistoß Zams, fehlerhafte Deckung des Stürmers der Zammer durch unseren Innenverteidiger, der im Anschluss den Ball super ins lange Eck schlenzte. Clemens Thurner wa r es - unhaltbar für unseren Goalie! Das 1:1 folgte aufgrund einer super Steilvorlage durch unseren Goalie, Stefan Fahrner auf Thomas Haag, der ebenso mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck in der 19. Minute ausgleichen konnte. 2:1 für meine Mannschaft in der 21. Minute aufgrund eines Freistoßes, geschossen durch Daniel Lederle. Der Goalie der Gäste konnte nur mehr abtropfen lassen und den Abstauber hat Benjamin Alicehaijc kaltschnäuzig eingenetzt. Das 2:2 per Freistoß postwendend von Zammer Seite. Der Schuss von Mathias Lenz wurde von der Mauer unglücklich abgefälscht. Dann folgt der Ausschluss bei den Zammern, wir gefühlt in gesicherter Position, absolut unkonzentriert und zu überheblich! Das 2:3 ein Abwehrfehler in der Innenverteidigung, schöne Auflage nach hinten und zu recht durch Julian Platt in Rückstand geraten. Das 2:4 - gefühlt zwei Minuten später - ein brutaler Eigenfehler, wir lassen den Ball auf den Gegner abtropfen, dieser wird nicht angegangen und Florian Tilg kann frei zum 2:4 abschließen. Pausenfüllung durch Kopfwäsche.

Dann folgten Sturmläufe! 3:4 durch super Vorlage aus dem Mittelfeld auf den in der Pause eingewechselter Max Kössler in der 67. Minute. 4:4 per Elfmeter verwandelt von Florian Kolp. Im Anschluss folgten noch drei tolle Einschussmöglichkeiten, welche alle durch den Goalie mit traumhaften Paraden zu Nichte gemacht wurden. 4:4 am Ende. Herausgestochen hat der erst siebzehnjährige, vom Start weg aufgestellte Felix Pfeifer!“

Pitztal II defensiv ausgerichtet – Dreier in Längenfeld!

Reinhold Fischer, Trainer SPG Pitztal II: „Die Mannschaft hat den Spielplan sehr gut umgesetzt – gegen einen sehr spielstarken Gegner. Wir haben das Spiel defensiv angelegt und auf unsere Chancen gelauert. Die Großchance kam durch einen Strafstoß in der 56. Minute, den Marius Schultes verwandelt hat. Dann haben wir hinten umgestellt, noch etwas defensiver agiert und einen Dreier eingefahren. Längenfeld war die spielerisch bessere Mannschaft, konnte sich aber kaum Chancen erspielen. Unser fünfzehnjähriger Goalie Matteo Holzknecht und die gesamte Mannschaft hat unseren Plan heute gut umgesetzt!“