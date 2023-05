Paznaun II unterliegt in Unterzahl in Vils

Details Dienstag, 16. Mai 2023 01:18

In der 18. Runde der 2. Klasse West konnte der FC Schretter Vils II mit einem 3:1 Erfolg gegen den FC Paznaun II den Mittelfeldplatz festigen. Die Top-2 haben nichts anbrennen lassen. Der SV Längenfeld II gewinnt gegen Landeck II mit 5:0 und hat weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Flaurling/Polling, die in Zams 3:0 gewinnen. Damit liegt Zams II als Tabellendritter acht Punkte hinter der Nummer zwei Flaurling/Polling und hat damit den Anschluss wohl verloren.

Paznaun in Vils ab Minute 37 in Unterzahl

Stefan Haid, Trainer FC Schretter Vils II: „Ein sehr schwierig zu bespielender Platz, strömender Regen. In der der ersten Halbzeit waren wir eigentlich die stärkere Elf, konnten in der 38. Minute durch einen Freistoß nach Torraub durch Jonas Tschiderer in Führung gehen. Ab dieser Szene die Gäste numerisch in Unterzahl. Das 2:0 kurz nach Wiederanpfiff wurde über links heraus gespielt, Stanglpass auf Lukas Singer und es stand 2:0. Die Gäste nun ziemlich offensiv, wir nützen einen Konter in der 65. Minute durch Konstantin Lorich zum 3:0. Knapp vor Schluss noch das 1:3 der Gäste durch Martin Zangerle. Ein verdienter Erfolg, der auch höher hätte ausfallen können. Kompliment an beide Mannschaften für das in Anbetracht der Bedingungen gute Spiel.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei