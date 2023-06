Vils II unterliegt auswärts Schönwies/Mils II – Pians/Strengen-Arlberg setzt positiven Lauf gegen Landeck II fort

Details Dienstag, 06. Juni 2023 01:15

Flaurling/Polling war in der 20. Runde der 2. Klasse West spielfrei, Längenfeld II hatte aber auch keine Chance, Punkte zu machen, denn das Spiel gegen Tarrenz II wäre angestanden. So bleibt Flaurling/Polling mit einem Punkt Vorsprung auf Längenfeld II an der Tabellenspitze. FG Schönwis/Mils II verbessert sich mit einem 3:2 Erfolg gegen Vils II auf Tabellenplatz vier. Einen Rang nach oben geht es auch für die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg, die gegen den SV Landeck II mit 3:0 gewinnen. Zams II unterliegt zu Hause gegen Paznaun II mit 0:2 und fällt auf Tabellenplatz fünf zurück.

Schönwies/Mils II und Vils II bieten spielerisch sehr ansprechende Partie

Paul Winkler, Trainer FG Schönwies/Mils II: „Ein am Ende verdienter Sieg für meine Mannschaft, das Spiel war aber lange Zeit ausgeglichen. Vils hat viele technisch sehr gute junge Spieler und es wurde ein gutes Spiel gezeigt. Wir haben in unserer Mannschaft eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Kickern und so hatten wir schon die zwingenderen Torchancen und in dieser Richtung ein Übergewicht. In der 35. Minute eine schöne Kombination über drei Stationen und das 1:0 durch David Moser. Der Schuss wohl nicht ganz unhaltbar, aber die Aktion in der Entstehung sehr schön. Severin Gstrein kann sechs Minuten später auf 2:0 stellen. In der 51. Minute der Anschlusstreffer von Vils durch Lukas Schmid. Ein pfeilschneller Vorstoß von David Filipovic brachte das 3:0 in der 73. Minute, in der Nachspielzeit kommt Vils durch Stefan Ostheimer noch auf 2:3 heran.“

Pians/Strengen-Arlberg bezwingt auch Landeck II

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Im Spiel gegen den SV-Landeck 1b fanden wir eine sehr gut eingestellte junge Truppe des SV-Landeck vor. So war es in Halbzeit eins für uns nur ganz sporadisch möglich, die Abwehrkette zu durchbrechen. In vereinzelten Gegenzügen wäre sogar der Führungstreffer für die Landecker möglich gewesen. Nur durch tolle Paraden unseres an diesem Tage verdient als Matchwinner zu bezeichnenden Christian Platter, konnte ein Rückstand vermieden werden.

In Hälfte zwei wurde deswegen auf das bewährte System umgestellt. So konnte wir den Druck aus dem Mittelfeld heraus erhöhen und fanden hierdurch vermehrt auch Einschussmöglichkeiten vor. So auch in Minute 61, als der in der Pause eingewechselte Florian Ollinger nicht lange herumfackelte und mit einem sehenswürdigen Weitschuss ins lange Eck zum 1:0 einnetzen konnte. Das Selbstvertrauen war wieder gefunden und damit konnten wir dann deutlich noch zulegen und keine vier Minuten später durch einen schönen Kopfball durch Lukas Birkl den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Dabei durfte dann im finalen Lauf in Minute 82 auch unser Goalgetter vom Dienst, Florian Berger, nicht fehlen, der per Kopf zum Endstand von 3 : 0 seine Top-Scorer-Liste erhöhte!

Das Ziel ungeschlagen zu bleiben, erfüllt. Wieder zwei junge Talente eingebaut - Schütz Maximilian und Aymen Tounsi - so kann es weiter gehen!“

