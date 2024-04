Aller Anfang ist schwer: Knapper Erfolg vom Leader Arlberg-Stanzertal in Umhausen!

Details Dienstag, 09. April 2024 01:04

Eine Sensation lag zum Auftakt der Rückrunde der 2. Klasse West in der Luft. Der überlegene Tabellenführer Spg Arlberg-Stanzertal kam beim SV Umhausen II ins Wanken. In letzter Sekunde holt sich die SPG aber dann doch noch einen 4:3 Erfolg. Verfolger Schönwies/Mils II gewann in Vils knapp 1:0. Damit hat der zehn Punkte Vorsprung der SPG Arlberg-Stanzertal auch nach der Startrunde 2024 Bestand.

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Zielsetzung war klar, wir wollen 3 Punkte. Das konnte auch bis zu 28. Minute klar erfüllt werden. So schoss uns der Gegner mit einem Eigentor in Minute elf zum 1:0 in Führung. In den darauffolgenden Minuten konnten wir dann auch mit hohem Pressing den Gegner zu einem kapitalen Eigenfehler (Querpass auf Haag „Haagi“ Thomas) zwingen, welcher mit sehenswertem Weitschuss aus zwanzig Metern toll über den gegnerischen Goalie zum 2:0 einnetzen konnte. Durch einen verletzungsbedingten Wechsel in Minute 28 (Prantauer Raphael) haben wir dann aber den Faden zur Gänze verloren. Eigenfehler in der Abwehr ermöglichten es dem Gegner, innerhalb von fünf Minuten zum Ausgleich von 2:2 zu egalisieren.

So mussten wir uns letztendlich auch in Halbzeit zwei unserer Zweikämpfe wieder mehr besinnen. Direkter am Gegner zu stehen und letzten Endes hierdurch dem Gegner den Raum zu nehmen. All das passierte, sodass wir in Minute 55 durch unseren Goalgetter vom Dienst, Berger Floh zur vorübergehenden Führung auf 3:2 aufstocken konnten. Aber brachten wir in unserer Abwehrkette nach wie vor nicht die gewohnte Konstanz auf und war es wieder ein Individualfehler, der zur Chance und zum gleichzeitige Ausgleich des Gegners in Minute 73 durch sehenswerten Weitschuss ins lange Eck führte (3:3).

Moral, Einstellung und der unbändige Wille zum Siegen hielt aber an und so kam es in Minute 77 zum tatsächlichen abermaligen Führungstreffer durch unseren „extra aus Salzburg angereisten sportlichen Leiter“ Schlatter Gabriel, der aus einer Ecke den richtigen Riecher bewies und mit Oberschenkel/Knie letztlich zum 4:3 Siegtor einnetzen konnte.

Fazit: Tolle Moral der Mannschaft, gemeinsam sich ständig aus den Tiefs herausgearbeitet und an das gesetzte Ziel bis zur letzten Minute (ungeschlagen zu bleiben) geglaubt. Aber auch ein großes Lob an den Gegner, super junge Burschen über die Flanken echte Kanonen, da wird es noch schwer für viele Gegner Punkte einzufahren!“

Bei SV Umhausen 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Umhausen 1b hat 13 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sieben. SV Umhausen 1b verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Umhausen 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

41 Tore – mehr Treffer als Arlberg-Stanzertal erzielte kein anderes Team der 2. Klasse West. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, SPG Arlberg-Stanzertal zu stoppen. Von den elf absolvierten Spielen hat Arlberg-Stanzertal alle gewonnen.

Am kommenden Freitag trifft SV Umhausen 1b auf SV Haiming Juniors, SPG Arlberg-Stanzertal spielt tags darauf gegen FC Schretter Vils 1b.

2. Klasse West: SV Umhausen 1b – SPG Arlberg-Stanzertal, 3:4 (2:2)

77 Gabriel Schlatter 3:4

73 Mario Strigl 3:3

55 Florian Berger 2:3

45 Percy Albrecht 2:2

40 Andre Holzknecht 1:2

19 Thomas Haag 0:2

11 Eigentor durch Dominik Roscic 0:1

