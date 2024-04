Arlberg-Stanzertal überzeugt im Kollektiv gegen Vils II

Details Montag, 15. April 2024 20:44

Die SPG Arlberg-Stanzertal hat in der 13. Runde der 2. Klasse West die zehn Punkte Vorsprung gegenüber Verfolger Schönwies/Mils II (2:0 gegen Zams II) verteidigt. Mit einem 2:0 gegen den FC Vils II bleibt man weiter ganz klar in der Titelspur.

U18 Außenverteidiger überzeugt bei der SPG Arlberg-Stanzertal!

Heiko Luchetta, Trainer SPG Stanzertal: „Entgegen dem vorwöchigen Spiel war es an diesem Tag wieder der spielerische und kämpferische Inhalt. So konnten wir gleich anfangs das Spiel kontrollieren und bestimmen. Obgleich die Vilser Truppe ein schnelles Spiel forcierte, konnten wir durch das wesentlich genauere und effizientere Passspiel in Minute 13 mit sehenswerter Vorlage von Schlatter Gabriel (gehobener Pass aus der linken Mittelfeldposition außen) über die Abwehrreihe des Gegners auf unseren Goalgetter vom Dienst, Berger Florian, trocken zur 1:0 Führung einschießen. Danach blieben die Vilser nicht ungefährlich und konnte sich unser Torwart SaschaWolf nicht nur einmal an diesem Abend beweisen und der Mannschaft einen sicheren Rückhalt geben.

Wie bereits in Halbzeit eins führten wir das Spiel auch in der zweiten Spielhälfte weiter. So kam es nicht unerwartet. Aber in der Aktion ein „Meisterklassetor“ von der edlen Sorte. Ein schneller Pass über die Abwehrreihe zum entgegen kommenden Florian Berger, der mit gekonnter Drehung im gleichzeitigen Quersprint von unserem mittlerweilen ebenso avisierten Torgarant Haag Thomas aufspielte und dieser toll ins längere Eck über den Goalie zum 2:0 Endstand einnetzte. Danach hätte sich auf beiden Seiten noch die ein oder andere Einschussmöglichkeit ergeben. Alles in allem gesehen ein großer Schritt in Richtung Aufstieg. Das Ziel; ungeschlagen zu bleiben, erfüllt. So kann es weiter gehen.

Hervorheben dürfen wir die tolle und vorzeigewürdige Leistung unseres rechten Außenverteidigers Julian Leitner (Jungspund aus dem U18 heraus). Gefühlt jeder Zweikampf, jedes Kopfballduell gewonnen - eine gewaltige Leistung. Wie auch von unserem extra aus Salzburg zugereisten sportlichen Leiter, Gabriel Schlatter, der seine Sache vom linken bis zum rechten Mittelfeld außen stark meisterte und immer wieder mit gefährlichen Pässen in die Tiefe überzeugen konnte. Haag Thomas, der unermüdlich, egal ob im Sturm wie auch Mittelfeld (und teilweise sogar in der AV-Position), jeden Zweikampf auf sich nimmt und in puncto Abschluss immer gefährlicher wird. Und trotzdem dürfen wir wieder der gesamten Mannschaft für diese kollektiv überzeugende Leistung gratulieren, wir sind stolz auf euch!“

