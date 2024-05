Erfolge für Vils II gegen Pitztal II und Arlberg-Stanzertal gegen Paznaun II

Details Montag, 13. Mai 2024 23:54

Schönwies/Mils II war in der 17. Runde der 2. Klasse West spielfrei und so konnte Leader SPG Arlberg-Stanzertal mit einem 4:2 gegen den FC Paznaun II den Vorsprung auf dreizehn Punkte ausbauen. Überzeugen konnte auch der FC Vils II mit einem 4:0 gegen SPG Pitztal II.

Arlberg-Stanzertal mit leichter Zitterpartie gegen Paznaun II

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Ich selbst konnte dieses Mal dem Spiel der SPG Arlberg Stanzertal gegen den FC Paznaun 1b nicht beiwohnen, gebe somit aber die Infos des anwesenden Co-Trainers Jürgen Carpentari wie folgt wieder.

In der ersten Halbzeit ist es ein Spiel auf ein Tor. Auftakt nach Maß, nach Gestöber im 16er durch unseren Kapitän Prantauer Philipp konnte dieser zur 1:0 Führung einnetzen. Daraufhin konnten wir unseren Zuschauern ein tolles Spiel in Halbzeit eins bereiten. Mit viel Selbstvertrauen wurden Sturmangriffe ausgeführt, die letztendlich schon in Minute 21 zum tollen 2:0 führten. Unser Youngstar, Leitner (July) Julian nützte einen Abwehrfehler kaltschnäuzig aus und lies dem gegnerischen Torwart keine Chance. So ging es auch in die Pause voll motiviert und mit Selbstvertrauen bepackt.

In Halbzeit zwei kaum am Platz eine tolle Aktion über unseren Alicehajic-Haag Alen, der Goalie nur mehr zum abprallen verdonnert und nun war unser weiterer Youngstar Spiss Johannes zu Diensten, der zum 3:0 verwandeln konnte. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Durch einen Konter überrascht, kamen die Paznauner zum 3:1. Woraufhin unsere Mannen aus dem Konzept geschmissen wurden, sie Spielordnung dahin, das Selbstvertrauen verflüchtigt! Plötzlich drückten die Gäste und es kam wie es kommen musste. Ein schwerer Abwehrfehler mit Einschuss des Gegners zum 3:2 brach alle Dämme und war es im Anschluss ein heißer Tanz, an dem wir uns fast die Finger verbrannten. Teils lag es „Gott sei Dank“ am Unvermögen des Gegners, nicht sogar zum Ausgleich aufzuschließen. Aber es lag durchaus an den brennenden Fingern des an diesem Tage mit dem richtigen Händchen betrauten und nachgerückten Trainer, Carpentari Jürgen. So lag es an dessen frisch eingewechselten, erst 15-jährigen Sohnemann, Carpentari Nevio. Vorletzte Minute, Befreiungsschlag, kam dieser zum Ball und fackelte nicht lange. Durch einen gewaltigen Distanzschuss über den Goalie fiel hierdurch das 4:2.

Fazit: In Halbzeit eins hat man gesehen, dass man zu Recht um den Meister rittert. Halbzeit zwei, dass wir Nerven zeigen, aber letztendlich die Jungen die Kohlen aus dem Feuer holen (Prantauer Philipp, wird nicht verraten; Julian Leitner, 16 Jahre; Spiss Johannes 16 Jahre; Carpentari Nevio, 15 Jahre;) Wir sind schon mal gespannt auf die nächsten Spiele!“

Vils II gewinnt mit starker erster Hälfte klar gegen Pitztal II

Stefan Haid, Trainer FC Vils II: „Wir haben sehr gut angefangen und voll konzentriert gespielt. Die Räume wurden gut ausgenützt und mit einem Doppelschlag in der 16. und 17. Minute durch Manuel Leonhard und Jonas Tschiderer konnten wir 2:0 in Führung gehen. Manuel Leonhard gelingt in der 26. Minute das 3:0, das 4:0 vor der Pause macht Jonas Music. In Hälfte zwei haben wir dann etwas zurück geschalten, hatten aber noch Möglichkeiten auf weitere Tore.“

