SV Landeck II überrascht gegen Schönwies/Mils II!

In der 18. Runde der 2. Klasse West verliert Schönwies/Mils II in Landeck mit 2:3 und damit ist Arlberg-Stanzertal auch mathematisch als Meister nicht mehr zu entthronen. Arlberg-Stanzertal war in Runde 18 spielfrei. Die Nummer drei Zirl II kann allerdings die Niederlage von Schönwies/Mils II nicht nützen. Weiterhin zwei Runde Rückstand nach einem 2:4 bi den Haiming Juniors.

Anfangsphase voller Energie

Die Partie begann energiegeladen, als SV Landeck 1b, die den Heimvorteil genossen, gleich zu Beginn den Ton angab. Der Anpfiff erfolgte pünktlich und beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte zu erobern. Die ersten Minuten waren von intensivem Kampf und Engagement geprägt, doch das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 58. Minute konnte SV Landeck 1b durch einen gut platzierten Schuss die Führung zum 1:0 erlangen. Dieses Tor schien das Heimteam weiter anzuspornen, doch die Freude währte nicht lange.

Fast im direkten Gegenzug gelang FG Schönwies/Mils 1b der Ausgleich. Auch sie zeigten ihre Entschlossenheit und nutzten ihre erste klare Chance des Spiels. Mit einem schnellen Gegenangriff und präzisem Abschluss stellten sie in derselben 58. Minute den 1:1-Ausgleich her, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete.

Ein Wechselbad der Gefühle in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu. SV Landeck 1b kam motiviert aus der Kabine und erzielte in der 65. Minute durch Max Kössler das 2:1. Dieses Tor schien ein Vorbote des möglichen Sieges zu sein, da Landeck nun den Meistertitel vor Augen hatte. Die Anhänger der Heimmannschaft begannen bereits, den Sieg zu feiern, doch FG Schönwies/Mils 1b hatte andere Pläne.

Die Gäste kämpften verbissen weiter und ihre Hartnäckigkeit zahlte sich aus, als sie in der 89. Minute erneut den Ausgleich zum 2:2 erzielten. Dieses Tor brachte die Spannung auf den Höhepunkt, da nun beide Teams die Chance hatten, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch das letzte Wort hatte SV Landeck 1b. In der 90. Minute erhielten sie einen Elfmeter, der die Partie entscheiden sollte. Der Druck war enorm, doch der Schütze behielt die Nerven und verwandelte sicher zum 3:2. Diese späte Führung hielt und brachte SV Landeck 1b den Sieg.

Das Spiel endete nach einigen nervenaufreibenden Schlussminuten und nachgespielter Zeit schließlich mit einem 3:2-Endstand. Der Jubel bei SV Landeck 1b war groß, da dieser Sieg sie einem möglichen Meistertitel näherbrachte, während FG Schönwies/Mils 1b trotz starker Leistung leer ausging.

2. Klasse West: SV Landeck 1b : Schönwies 1b - 3:2 (1:1)

94 Selim Korkmaz 3:2

90 Florian Winkler 2:2

64 Maximilian Kössler 2:1

20 Maximilian Kössler 1:1

7 Sebastian Schock 0:1

