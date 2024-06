Arlberg-Stanzertal hat die Meisterfeier terminisiert!

Details Montag, 03. Juni 2024 12:46

In der 2. Klasse West steht die SPG Arlberg-Stanzertal bereits lange als Meister fest. In Runde zwanzig gab es einen 4:2-Erfolg gegen die Haiming Juniors, in Runde einundzwanzig geht es am 8. Juni 2024 um 16 Uhr gegen den Vizemeister FG Schönwies/Mils II. Aber auf alle Fälle muss auch erwähnt werden, dass nach der Partie die Meisterfeier der Heimelf steigt!

Youngsters der SPG überzeugen gegen die Haiming Juniors!

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Bereits in Minute vier konnte sich nach toller Balleroberung unser Jefferson Holderried mit tollem Dribbling durchsetzen und stramm mit linkem Fuß ins lange Eck zur 1:0 Führung einnetzen. Im Anschluss konnten wir Ball und Gegner laufen lassen. Mussten aber bereits in der 16. Minute unseren Kapitän, Prantauer Philipp, verletzungsbedingt tauschen. Der erst siebzehnjährige Maximilian Schütz (im Vorspiel der U18 bereits intensiv eingesetzt) rückte nach und machte seine Arbeit ausgezeichnet. So war es nicht verwunderlich, dass durch dessen Steilpassvorlage in die Tiefe das 2:0 durch tolle Doppelpassaktion im Anschluss unser Alicehajic-Haag Alen trocken einnetzen konnte. Der Druck gegenüber dem Gegner machte sich dann kaum zwei Minuten später bezahlt und unser Kopfballungeheuer vom Dienst, Birkl Lukas, konnte nach tollem Eckstoß durch Kolp Florian, das 3:0 erzielen.

Die schönste Aktion an diesem Abend sollte aber unserem Mittelfeldakteur, Krammer Christian, in Minute 53 gelingen. Querpass auf diesen. Traumhaft gefühlvoller Lupfer über die gegnerische Abwehr auf unser Laufgenie, Haag Thomas, welcher zur 4:0 Führung ansetzte. Danach fiel die Körperspannung ab, fanden die jungen Haiminger besser ins Spiel und kamen, auch durch Eigenfehler in unserer Abwehrreihe, in Minute 54 und 78 zu den Anschlusstreffern. Endstand 4:2 für die SPG.

Alles in allem jedoch wieder ein verdienter Sieg mit tollen Ballstafetten, herrlichen Toren und einer weiteren Bestätigung, dass wir zu Recht an der Tabellenspitze stehen und den Blick in Richtung 1. Klasse machen können!

Jetzt freuen wir uns auf kommendes Wochenende! Am 8.6.2024 um 16:00 Uhr zunächst das Spiel gegen die FG Schönwies/Mils und anschließend startet die Meisterfeier!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.