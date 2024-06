Arlberg-Stanzertal: 2. Klasse ade!

Details Freitag, 21. Juni 2024 00:02

Im letzten Spiel der 2. Klasse West 2023/24 konnte sich Meister SPG Arlberg-Stanzertal auch in Zirl klar mit 5:1 durchsetzen. Trainer Heiko Luchetta zieht auch die höchst erfreuliche Saisonbilanz und 2024/25 geht es für die SPG in der 1. Klasse weiter.

Spielanalyse Zirl II gegen SPG Arlberg-Stanzertal

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Wunderschöner gebührender Abschied im Spiel gegen den FC Zirl. So konnten wir bereits in Minute elf abermals durch unseren Jung-Goalgetter Johannes Spiss nach toller Vorbereitung durch Direktspiel von Kolp Florian auf Jefferson Holderried, der mit tollen Querpass über das gesamte Feld auf unseren Kapitän, Prantauer Philipp, welcher mittels Kopfvorlage auf Spiss Johannes überlegt abtropfen hat lassen und Johannes nur mehr Danke sagen musste (1:0). Danach einseitiges Spiel, stetige Sturmläufe, die wir aber unbelohnt ließen, zumindest bis zur 35. Minute. Dann ein Dreifachschlag! 35. Minute: Spiss Johannes lässt wunderschön auf Haag Thomas abtropfen, 2:0. 37. Minute: Ein Traumtor der Marke Sonderklasse: Johannes Spiss von links außen, Quer auf Jefferson Holderried, gleichzeitiger Hinterlauf durch Kramer Christian, der damit die gegnerische Abwehr in Chaos versetzte, hierdurch Haag Thomas mit direktem Anspiel von Jefferson Holderried bedient und durch direkte Auflage auf Kramer Christian dieser trocken zur 3:0 Führung einnetzen konnte. 39. Minute: Birkl Lukas soll es an diesem Tag sein, der die Zuschauer zum Mehrfachstaunen bringt, kommt auf 16-Linie zum Ball, schaut auf, und lässt mit Lupfer der Meisterklasse abermals dem Goalie keine Chance, 4:0

Dann waren wir in Minute 41, immer noch entzückt durch die letzten drei Aktionen etwas zu unkonzentriert und ließen durch einen Eigenfehler das 4:1 des Gegners zu (darf auch mal passieren). Dann sollte es nach Auswechslung in der Pause abermals ein Jungstar der Truppe sein, der auch seinen Einsatz nicht unvergessen lässt. Tolles Zuspiel aus der Hintermannschaft durch Alicehajic-Haag Alen auf den erst 15-jährigen Carpentari Nevio, kurze Linkshacke nach innen, Visier angesetzt und stramm in das Kurze Eck des gegnerischen Tores zum Endstand von 5:1 eingenetzt."

Saisonbilanz

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Meisterlich, wohl verdient und jetzt geht es verdient mal in die Pause. Die Mannschaft hat sich diesen Aufstieg mehr als verdient, in 1,5 Jahren ein einziges Spiel verloren, 31 Spieler konnten kaderseitig eingesetzt werden und sind auch im Kollektiv super zusammen gewachsen. Unterstützt durch die tolle Nachwuchsarbeit und einem superfunktionierenden Trainerteam, welches nochmals festhalten darf, dass sie Stolz auf ihre „Burschen“ sind? Bedanken wir uns für eine grandiose Meisterschaft 2023/24, 2. Klasse ade!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.