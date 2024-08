SPG Oberes Gericht siegt knapp mit 3:2 gegen SV Reutte Juniors

Details Dienstag, 13. August 2024 01:59

Recht enge Duelle in der ersten Runde der 2. Klasse West 2024/25. Lediglich der FC Grins konnte sich mit 3:0 klar gegen Schönwies/Mils durchsetzen. Oberes Gericht feiert einen Sieg zum Einstand und bezwingt Neuling Reutte Juniors mit 3:2.

Frühe Führung durch Benjamin Schediwey

Schon kurz nach dem Anpfiff kam die SPG Oberes Gericht gut ins Spiel und konnte bereits in der 14. Minute den ersten Treffer verbuchen. Benjamin Schediwey nutzte eine gute Gelegenheit und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber dominierten daraufhin die erste Halbzeit und ließen den SV Reutte Juniors kaum Chancen, sich zu entfalten.

Die Defensive der SPG Oberes Gericht stand sicher und ließ kaum Torchancen der Gäste zu. Die SV Reutte Juniors fanden in den ersten 45 Minuten kein Mittel, um die Abwehr der Gastgeber zu durchbrechen. Somit ging es mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung für die SPG Oberes Gericht in die Halbzeitpause.

Alexander Federspiel baut Führung aus

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte die SPG Oberes Gericht den Druck und konnte in der 47. Minute auf 2:0 erhöhen. Alexander Federspiel zeigte sich erneut als Torgarant und markierte den Treffer, der die Gastgeber weiter in Führung brachte. Mit diesem Tor schien die SPG Oberes Gericht das Spiel fest im Griff zu haben.

Die SPG Oberes Gericht blieb weiterhin offensiv ausgerichtet und wurde in der 80. Minute dafür belohnt. Erneut war es Alexander Federspiel, der einen sehenswerten Angriff erfolgreich abschloss und auf 3:0 erhöhte. Die Zuschauer hatten sich bereits auf einen sicheren Sieg der Gastgeber eingestellt, doch die SV Reutte Juniors gaben sich noch nicht geschlagen.

Spannende Schlussphase

In der 85. Minute gelang den SV Reutte Juniors der Anschlusstreffer. Hüseyin Koruk nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber und verkürzte auf 3:1. Dieses Tor gab den Gästen neuen Mut und sie setzten in den letzten Minuten des Spiels alles daran, das Ergebnis weiter zu verkürzen.

In der 90. Minute wurde es noch einmal richtig spannend, als Benjamin Jocher das 3:2 für die SV Reutte Juniors erzielte. Die Gäste drängten nun mit aller Macht auf den Ausgleich, doch die SPG Oberes Gericht verteidigte ihren knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Kampfgeist. Trotz einer siebenminütigen Nachspielzeit gelang es den Gästen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Nach 97 Minuten endete das Spiel mit einem knappen, aber letztlich verdienten 3:2-Sieg für die SPG Oberes Gericht. Die Gastgeber konnten sich über einen erfolgreichen Auftakt in die Saison freuen, während die SV Reutte Juniors trotz einer starken Schlussphase mit leeren Händen dastanden.

2. Klasse West: Oberes Gericht : Reutte Juniors - 3:2 (1:0)

96 Benjamin Jocher 3:2

85 Hüseyin Koruk 3:1

80 Alexander Federspiel 3:0

47 Alexander Federspiel 2:0

14 Benjamin Schediwey 1:0

