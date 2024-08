Pitztal II und die Haiming Juniors liefern sich Duell auf Augenhöhe

Details Samstag, 17. August 2024 08:43

In einem spannenden Duell der 2. Klasse West trennten sich SPG Pitztal 1b und SV Haiming Juniors mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel war geprägt von einem frühen Platzverweis und vielen Torchancen auf beiden Seiten. Trotz eines Mannes weniger gelang es der Heimmannschaft, die Führung bis in die zweite Halbzeit zu halten, bevor die Gäste den Ausgleich erzielten.

Frühe Rote Karte und Führung für Pitztal

Das Spiel begann mit einer kurzen Verzögerung, wurde jedoch schnell intensiv. Die erste nennenswerte Aktion erfolgte in der 9. Minute, als SPG Pitztal 1b ihren ersten Abschluss verzeichnete, jedoch weit über das Tor zielte. In der 15. Minute gab es einen Eckball für die Heimmannschaft, der jedoch nicht verwertet werden konnte. Nur wenige Minuten später, in der 19. Minute, kam es zu einem folgenschweren Ereignis: Tim Pupeter von SPG Pitztal 1b erhielt die Rote Karte, was das Team früh in Unterzahl brachte.

Trotz dieses Rückschlags ließ sich die Mannschaft von SPG Pitztal 1b nicht entmutigen. In der 23. Minute erarbeitete sich Pitztal eine vielversprechende Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Nur fünf Minuten später, in der 28. Minute, gelang dann der Durchbruch. Ein exzellenter Steilpass von Fabian Gundolf fand Matteo Krismer, der den Ball trocken im Netz unterbrachte und somit die 1:0-Führung für SPG Pitztal 1b erzielte.

SV Haiming Juniors reagierte prompt und suchte nach dem Ausgleich. In der 32. Minute vereitelte der Torhüter von Haiming eine weitere gute Gelegenheit der Heimmannschaft. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 36. Minute, erhielt Pitztal einen Freistoß aus 20 Metern Entfernung, der jedoch in der Mauer hängen blieb. Mit einer knappen Führung von 1:0 ging SPG Pitztal 1b in die Halbzeit.

Ausgleich und spannende Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Silvano Frisch von SPG Pitztal 1b setzte in der 46. Minute einen Weitschuss an die Latte, was fast die Führung ausgebaut hätte. Trotz der Unterzahl zeigte Pitztal weiterhin Kampfgeist und versuchte, die Führung zu verteidigen. In der 40. Minute hatte Haiming einen Freistoß, der jedoch das Ziel verfehlte.

SV Haiming Juniors drängte weiter auf den Ausgleich und wurde schließlich in der 76. Minute belohnt. Florian Koller erzielte das erlösende 1:1 für die Gäste, was dem Spiel eine neue Wendung gab. Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität und Spannung geprägt. Beide Teams suchten nach einem entscheidenden Treffer, jedoch ohne Erfolg.

In der 90. Minute lief die Nachspielzeit, und es war klar, dass das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden enden würde. Ein letzter Kommentar lobte die Heimmannschaft für ihren Kampfgeist gegen eine numerisch überlegene Mannschaft.

Schließlich endete das packende Spiel mit einem gerechten 1:1, wobei beide Mannschaften eine starke Leistung zeigten und sich die Punkte teilten.

2. Klasse West: Pitztal 1b : SV Haiming Juniors - 1:1 (1:0)

76 Florian Koller 1:1

28 Matteo Krismer 1:0

