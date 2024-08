Paznaun II steigt mit Sieg gegen Oberes Gericht in die Meisterschaft ein!

Details Montag, 19. August 2024 15:49

Der Fc Paznaun Ii war in der ersten Runde der Meisterschaft der 2. Klasse West 2024/25 spielfrei., So gab es die Premiere erst am 18. August 2024 mit dem Heimspiel gegen die SPG Oberes Gericht. Ein knapper 2:1 Erfolg am Ende, aber wie Trainer Michael Juen in seiner Analyse betont gibt es spielerisch noch viel Luft nach oben. Drei Spiele der zweiten Runde mussten wetterbedingt verschoben oder abgebrochen werden. Deswegen hat die Tabelle noch nicht viel Aussagekraft, ganz abgesehen davon, dass erst versucht wurde die zweite Runde zu spielen. Zams II steht nach einem 3:2 gegen Vils II zunächst einmal mit vier Punkten aus zwei Spielen ganz oben.

Verdienter Sieg – spielerisch Luft nach oben!

Michael Juen, Trainer FC Paznaun II: „Regnerisch und windige Verhältnisse Wetter, tiefer Platz. Ziemlich hektischer Beginn von beiden Seiten, dann sind wir besser ins Spiel gekommen und mit einer der ersten Chancen gleich das 1:0 gemacht. Danach dann kleine Vorteile für uns. Beim Gegentor im Zentrum zu zögerlich/zaghaft, dann eine knappe Angelegenheit bzgl. Abseits (der Linienrichter hat die Fahne gehoben), und daraus eiskalt das 1:1 gemacht. Der Rest der ersten Halbzeit war wieder recht zerfahren und ohne klare Aktionen bzw. Torchancen.

Die zweite Halbzeit optimal für uns gestartet, Freistoß aus etwa dreißig Metern, kurz vor dem Torwart aufgesprungen und der schlägt den Ball einem Mitspieler unglücklich auf den Fuß – Eigentor. Es konnten einige gute Torchancen erspielt werden, einmal Latte und einige super Paraden des gegnerischen Torwarts. Je länger die zweite Halbzeit dauerte, umso tiefer wurden wir rein gedrückt, viele hohe Bälle, daraus noch ein paar Gelegenheiten, einmal wahrscheinlich auch Glück mit dem Abseits-Pfiff des Schiedsrichters. Aber alle hohen Angriffe konnten abgewehrt werden, daraus natürlich noch ein bis zwei Konter, die nicht gut ausgespielt wurden.

Unterm Strich aus meiner Sicht aber ein verdienter Sieg, auch wenn es spielerisch noch deutlich Luft nach oben gibt!“

2. Klasse West: Paznaun 1b : Oberes Gericht - 2:1 (1:1)

48 Eigentor durch Christoph Schediwey 2:1

24 Luca Nickel 1:1

11 Lukas Krapf 1:0

