Grins dreht ein 2:4 gegen Rietz/Stams II

Details Samstag, 24. August 2024 11:03

In der dritten Runde der 2. Klasse West konnte der FC Grins die weiße Weste verteidigen. Nach gute Beginn kam Grins aber arg unter Druck. Die Gäste führen 4:2 aber Grins lässt nicht locker. In der Schlussphase das 5:4 für Grins und weitere Topchancen auf beiden Seiten. Am Ende wird es aber mit einem 5:4 Erfolg für Grins der zweite Dreier im zweiten Spiel.

Torreiches Hin und Her in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag, als der FC Grins in der 7. Minute in Führung ging. Sandro Waldner nutzte eine Hereingabe perfekt und köpfte zum 1:0 ein. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und glichen nur vier Minuten später aus. Noah Knapp sorgte für das 1:1 in der 11. Minute und brachte SPG Rietz/Stams 1b zurück ins Spiel.

In der 30. Minute war es Tobias Ploner, der die Gäste erstmals in Führung brachte. Mit einem präzisen Schuss traf er zum 1:2 für SPG Rietz/Stams 1b. Der FC Grins antwortete prompt und glich fünf Minuten später durch Michael Traxl zum 2:2 aus. Doch noch vor der Halbzeitpause schlug SPG Rietz/Stams 1b erneut zu. Marian Welzenberger erzielte in der 40. Minute das 2:3 und stellte damit den Halbzeitstand her.

Aufholjagd und entscheidender Schlusspunkt in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso turbulent wie die erste geendet hatte. Schon in der 54. Minute erhöhte Emre Bayazit für die Gäste auf 2:4 und es schien, als könnten sie das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden. Doch der FC Grins zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Nur eine Minute später, in der 55. Minute, brachte Mario Schuss die Gastgeber mit seinem Treffer zum 3:4 wieder heran.

Das Spiel wurde zunehmend spannender und die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der Schlussphase. In der 69. Minute gelang Dominik Streng der Ausgleich zum 4:4 für den FC Grins. Die Zuschauer spürten, dass hier noch alles möglich war. In der 74. Minute war es schließlich Michael Spiss, der mit seinem Tor zum 5:4 den entscheidenden Treffer für den FC Grins erzielte und damit das Spiel drehte.

Trotz der siebenminütigen Nachspielzeit konnte die SPG Rietz/Stams 1b nicht mehr zurückschlagen. Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte den hart umkämpften Sieg des FC Grins.

Gerald Scherl, Trainer FC Grins: „Ein Auf und Ab mit neun Treffern in neunzig Minuten. Wir haben super begonnen und nach sieben Minuten mit 1:0 geführt. Abwehrfehler und das 1:1. Wir weiter dominant, noch ein Abwehrfehler und 1:2 zurück. Nach dem 2:2 das Spiel vollkommen offen. Kurz vor der Pause und kurz nach der Pause mussten wir zwei Tiefschläge hinnehmen. Die Gäste gehen 4:2 in Führung. Ganz großartige Moral meiner Elf und wir schaffen das 4:4. Lattenschuss und Stangenschuss, das Spiel auf des Messers Schneide. 5:4 in der 75. Minute, das 6:4 für uns wollte nicht fallen. Darunter auch ein Kopfball an die Latte, aber auch die Gäste hatten die Chance auf das 5:5, unser Goalie lenkt den Ball an die Latte ab. Eine super Moral unserer Elf, nach dem 2:4 noch einmal in das Spiel zurückzukommen!“

2. Klasse West: Grins : SPG Rietz/Stams 1b - 5:4 (2:3)

74 Michael Spiss 5:4

69 Dominik Streng 4:4

55 Mario Schuss 3:4

54 Emre Bayazit 2:4

40 Marian Welzenberger 2:3

35 Michael Traxl 2:2

30 Tobias Ploner 1:2

11 Noah Knapp 1:1

7 Sandro Waldner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.