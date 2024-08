Umhausen II gewinnt auch die zweite Partie der Meisterschaft gegen Paznaun II

Details Sonntag, 25. August 2024 14:51

Starke Vorstellung der Kicker des SV Umhausen II in der dritten Runde der 2. Klasse West gegen den FC Paznaun II. Umhausen gewinnt mit 4:1 und übernimmt die Tabellenführung. Am Sonntag, dem 25.8.24 um 14:30 Uhr steht noch die Partie Vils II gegen Landeck II an.

Blitzstart und frühe Treffer

Die Partie begann furios, als der SV Umhausen 1b direkt nach dem Anpfiff den ersten Treffer erzielte. Fabian Schmid brachte die Gastgeber mit einem Tor in der 1. Minute in Führung. Diese frühe Führung setzte den FC Paznaun 1b unter Druck, doch die Gäste ließen sich nicht lange bitten und schlugen prompt zurück.

In der 6. Minute glich Lukas Krapf für den FC Paznaun 1b aus und sorgte für eine spannende Ausgangslage. Mit dem 1:1 war das Spiel wieder offen und es entwickelte sich eine temporeiche erste Halbzeit, in der beide Teams auf Angriff spielten.

SV Umhausen 1b baut Führung aus

Nach dem Ausgleich verstärkte der SV Umhausen 1b seine Offensivbemühungen und wurde in der 20. Minute belohnt. Mario Strigl traf zum 2:1 für die Gastgeber und brachte sein Team erneut in Führung. Der Treffer sorgte für zusätzlichen Aufwind bei den Heimfans, die ihr Team lautstark unterstützten.

Nur 15 Minuten später konnte Felix Jeitner den Vorsprung weiter ausbauen. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 3:1 in der 35. Minute und brachte die Gastgeber damit auf die Siegerstraße. Der SV Umhausen 1b zeigte sich in dieser Phase des Spiels äußerst effizient und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent.

Doch damit nicht genug: Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, war es erneut der SV Umhausen 1b, der das Netz zum Zappeln brachte. Nils Leiter erhöhte mit seinem Tor auf 4:1 und setzte damit den Schlusspunkt unter eine eindrucksvolle erste Halbzeit der Gastgeber.

Spielkontrolle in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause schaltete der SV Umhausen 1b einen Gang zurück und konzentrierte sich darauf, die komfortable Führung zu verteidigen. Der FC Paznaun 1b bemühte sich zwar, noch einmal ins Spiel zurückzufinden, konnte jedoch keine weiteren Tore erzielen. Die Gastgeber standen in der Defensive sicher und ließen kaum Chancen zu.

Mit kontrollierten Ballbesitzphasen und klugem Spielaufbau hielt der SV Umhausen 1b die Gäste weitgehend in Schach. Die zweite Halbzeit verlief ohne weitere Tore, doch die Zuschauer sahen weiterhin ein intensives und umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss, doch am Ende behielt der SV Umhausen 1b die Oberhand.

Der Abpfiff in der 90. Minute besiegelte den verdienten 4:1-Erfolg für den SV Umhausen 1b. Mit diesem Sieg festigen sie ihre Position in der Tabelle und können mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen. Der FC Paznaun 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den nächsten Partien wieder zu punkten.

Ewald Strigl, Trainer SV Umhausen II: „Ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft in der ersten und in der zweiten Hälfte. Ein absolut verdienter Erfolg!“

2. Klasse West: SV Umhausen 1b : Paznaun 1b - 4:1 (4:1)

40 Nils Leiter 4:1

35 Felix Jeitner 3:1

20 Mario Strigl 2:1

6 Lukas Krapf 1:1

1 Fabian Schmid 1:0

