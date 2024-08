Manuel Huter analysiert den dramatischen Schlagabtausch zwischen Zams II und Pitztal II

Details Montag, 26. August 2024 10:08

Sieben Treffer gab es in der dritten Runde der 2. Klasse West in einem echten Thriller zwischen dem SV Zams II und der SPG Pitztal II zu sehen. Nach einem 2:2 zur Pause konnte Pitztal mit 3:2 in Führung gehen. Das 4:2 eine Minute vor dem Schlusspfiff. In der Nachspielzeit stellt Florian Tilg mit einem Treffer für die Heimelf den 3:4 Endstand her.

Kämpferische und moralische Top-Leistung von Pitztal II

Manuel Huter, Co-Trainer SPG Pitztal II: „Die ersten Minuten kamen wir sehr lasch aus der Kabine und wir gerieten nach 12 Minuten mit 2:0 in Rückstand. Zu dem Zeitpunkt war die Führung der Hausherren auch absolut verdient, da wir schlicht und einfach noch nicht richtig am Platz waren. Nach guten 15 Minuten nahmen wir eine taktische Veränderung vor und wir kamen rasch zu 2 hundertprozentigen Torchancen. Bei beiden Chancen müssen wir uns eigentlich belohnen und den Ausgleich da schon erzielen. In der 24. Minute war es dann endlich soweit und Fabian Gundolf, welcher sich zurzeit in Topform befindet, erzielte mit einem scharfen Schuss den Anschlusstreffer zum 2:1. Genau drei Minuten später glich dann unser Kapitän Raphael Spiss nach starker Vorarbeit von Marc-Philipp Fink aus. In den restlichen knapp fünfzehn Minuten der ersten Hälfte versuchten wir noch einiges und wir hatten auch die Chance, schon in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Zur Halbzeit tauschten wir dann den fleißigen Flügelflitzer Lukas Sturm aus und brachten mit Fabian Flir einen klassischen Zehner.

Diese Umstellung brachte uns im Zentrum mehr Ruhe und Kontrolle. In der 56. Spielminute belohnte uns Marc-Philipp Fink mit einem Traumtor. Aus knapp 25 Metern schweißte er den Ball ins linke Kreuzeck. Nach dieser Aufholjagd war die Freude sehr groß und die Devise war nun „Weitermachen“. Dies gelang uns nur bedingt und es wurde ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Wir liesen uns im Verlauf der zweiten Hälfte zum Teil leider relativ weit hinten hineindrücken und waren damit häufig unter Druck. In der Schlussphase mussten wir nach einem überharten Einsteigen des Gegners leider Fabian Flir verletzungsbedingt auswechseln. Wir wünschen ihm auf diesem Wege gute Besserung! Zudem musste auch Zams kurz vor Ende der Partie den Torhüter Stefan Bombardelli verletzungsbedingt auswechseln. Auch ihm gute Besserung von unserer Seite. In der Nachspielzeit erzielte dann unser Nachwuchstalent Matteo Krismer die verdiente 2:4 Führung nach einem sensationellen Solo. Kurz vor Schluss überraschten uns die Zammer nochmals nach einer schnell gespielten Ecke und so konnten sie noch zum 3:4 Anschlusstreffer kommen. Direkt danach war dann auch Schluss in der Eurogast-Grissemann-Arena in Zams. Alles in allem eine kämpferische und moralische Top-Leistung unserer Männer, auf der wir aufbauen können!

2. Klasse West: Zams 1b : Pitztal 1b - 3:4 (2:2)

97 Florian Tilg 3:4

89 Matteo Krismer 2:4

53 Marc-Philipp Fink 2:3

27 Raphael Spiss 2:2

24 Fabian Gundolf 2:1

12 Benjamin Nagele 2:0

4 Benjamin Nagele 1:0

