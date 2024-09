Emrah Can analysiert den Sieg von Grins in Landeck

Details Montag, 02. September 2024 01:26

Nach der 0:3 Niederlage des FC Grins bei der SPG Silz Mötz II musste das Team in der 4. Runde der 2. Klasse West beim SV Landeck II antreten. In einer sehr spannenden Partie konnte sich Grins am Ende mit 1:0 durchsetzen und damit den Kontakt zur Tabellenspitze wahren. Ganz oben mit weißer Weste steht der SV Umhausen II nach einem 2:1 Erfolg bei FG Schönwies/Mils II. Umhausen hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen als die Verfolger Grins und Haiming Juniors, die in Paznaun mit 5:2 gewinnen.

Richtig spannende Partie!

Emrah Can, Co-Trainer FC Grins: „Ich würde behaupten, dass das Spiel für die Zuschauer richtig spannend war. Obwohl nicht wirklich viele zwingende Torchancen vorhanden waren, war es ein äußerst spannendes Spiel bis zum Schluss.

In der Anfangsphase war der SV Landeck etwas gefährlicher, aber unsere Defensive behielt die Nerven und wir konnten die Null halten. Insgesamt muss man sagen, dass es eine ausgeglichene erste Halbzeit war. Durch einen sehr gut ausgeführten Freistoß von Michael Spiss konnten wir in Führung gehen. Was mich aber gefreut hat, war die Entstehung der Situation, die richtig gut herausgespielt wurde und nur durch ein Foul gestoppt werden konnte.

In der zweiten Halbzeit wollten wir die Führung ausbauen, haben aber die Situationen nicht konsequent genug zu Ende gespielt und dadurch die Chancen zu leichtfertig vergeben. Auf der anderen Seite wollte Landeck den Ausgleich erzielen, aber unsere Defensive war einfach sehr gut eingestellt und sie haben keine Chance zugelassen. Bis auf eine Chance, die unser Goalie Lukas Auer souverän klären konnte. In der Endphase haben wir dann das Ergebnis zu verwalten versucht und dies ist uns sehr gut gelungen!“

2. Klasse West: SV Landeck 1b : Grins - 0:1 (0:1)

36 Michael Spiss 0:1

