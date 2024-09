Vils II dreht 0:2 gegen Grins!

Details Montag, 09. September 2024 12:41

Im Spitzenspiel der 5. Runde der 2. Klasse West lag der FC Vils II nach zwanzig Minuten zu Hause gegen den FC Grins mit 0:2 zurück. Ein wichtiger Anschlusstreffer kurz vor der Pause und eine spielerisch starke zweite Hälfte sichern Vils dann aber doch noch einen 3:2 Erfolg. Neuer Tabellenführer sind die Haiming Juniors nach einem 1:0 gegen Schönwies/Mils II. Umhausen II verliert mit einer 2:3 Heimniederlage gegen Silz/Mötz II die Tabellenführung, hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen als Haiming. Silz/Mötz II ist damit nach Verlustpunkten die Nummer eins.

Früher Rückstand für die Heimmannschaft

Das Spiel begann mit einem Schock für die Gastgeber. Bereits in der 2. Minute unterlief Sandro Waldner ein Eigentor nach einer Ecke, wodurch der FC Grins mit 1:0 in Führung ging. Der frühe Treffer setzte den FC Vils 1b unter Druck und zwang sie, von Beginn an aggressiver zu agieren.

Der FC Grins nutzte den frühen Vorteil und spielte weiterhin offensiv. In der 21. Minute war es Noah Handle, der die Führung der Gäste auf 2:0 ausbaute. Handle zeigte eine beeindruckende Einzelleistung und ließ dem Torwart der Heimmannschaft keine Chance. Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als ob der FC Grins das Spiel dominieren würde.

Doch der FC Vils 1b gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 40. Minute erzielte Jonas Tschiderer den wichtigen Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer gab der Heimmannschaft neuen Mut und setzte die Gäste unter Druck, als sie mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause gingen.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit intensivierte der FC Vils 1b seine Angriffsbemühungen. Der Ausgleich lag förmlich in der Luft, und in der 67. Minute war es schließlich soweit: Emil Scherl erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2. Auch wenn es als Eigentor gewertet wurde, war es dennoch das Ergebnis des anhaltenden Drucks der Gastgeber.

Der Ausgleichstreffer gab dem FC Vils 1b zusätzlichen Auftrieb. Die Heimmannschaft setzte alles daran, das Spiel vollständig zu drehen, und ihre Mühen wurden belohnt. In der 71. Minute war es Christopher Galloner, der mit einem präzisen Schuss das 3:2 erzielte. Der Jubel im Stadion war groß, denn die Fans wussten, dass dieser Treffer die Wende bedeutete.

Der FC Grins versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um noch einmal zurückzukommen, doch die Defensive von Vils 1b stand sicher. Die Gastgeber ließen keine weiteren Chancen zu und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der Sieg des FC Vils 1b besiegelt, und die Freude über den hart erkämpften Erfolg war groß.

Stefan Haid, Trainer FC Vils II: „In der ersten Halbzeit war Grins die klar stärkere Elf. 2:0 nach etwa zwanzig Minuten für die Gäste. Ab der 30. Minute konnten wir aber zulegen und haben kurz vor der Pause den so wichtigen Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auf unsere spielerischen Stärken konzentriert und das Spiel noch auf einen 3:2 Erfolg gedreht. In Hälfte zwei hatte Grins nicht mehr viele Möglichkeiten. Wir sind sehr zufrieden und unsere Burschen haben tolle Moral bewiesen!“

2. Klasse West: FC Vils 1b : Grins - 3:2 (1:2)

71 Christopher Galloner 3:2

67 Eigentor durch Emil Scherl 2:2

40 Jonas Tschiderer 1:2

21 Noah Handle 0:2

2 Sandro Waldner 0:1

