Spannender Last-Minute-Sieg für SV Haiming Juniors gegen FG Schönwies/Mils 1b

Details Montag, 09. September 2024 00:35

In einem hart umkämpften Spiel der 2. Klasse West (TIR) konnte sich der SV Haiming Juniors am Ende knapp mit 1:0 gegen FG Schönwies/Mils 1b durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Marian Nagele in der 82. Minute für das entscheidende Tor. Das Spiel, das ursprünglich mit einer zehnminütigen Verzögerung angepfiffen wurde, bot den Zuschauern einige packende Momente und intensive Zweikämpfe.

Kampfbetonte Partie ohne Tore

Das Match zwischen dem SV Haiming Juniors und FG Schönwies/Mils 1b begann aufgrund einer Verzögerung zehn Minuten später. In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab und es gab wenige Torchancen zu verzeichnen. Bereits in der 13. Minute gab es eine erste Spielunterbrechung, als ein Pressball zu einem kurzen Stopp führte. Die Nummer 18 von Schönwies/Mils 1b blieb nach einem harten Zweikampf am Boden liegen, konnte aber nach kurzer Behandlung weiterspielen.

Das Spiel war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen und Ballbesitzwechseln. Trotz einiger guter Ansätze fehlte es beiden Mannschaften an der nötigen Präzision im Abschluss, um die Abwehrreihen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Auch in der 38. Minute, als ein erneuter Pressball zu einer kurzen Unterbrechung führte, blieb das Spiel torlos. Beide Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Entscheidendes Tor in den Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Kampf und Einsatz. In der 66. Minute musste das Spiel erneut unterbrochen werden, als ein Foulspiel zu einer Verletzungspause führte. Der Spielfluss wurde dadurch etwas gestört, und es dauerte einige Minuten, bis beide Mannschaften wieder ihren Rhythmus fanden.

In der 75. Minute kam es zu einem großen Zusammenstoß vor dem Tor von FG Schönwies/Mils 1b, was für Unruhe sorgte. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und wollten den ersten Treffer des Spiels erzwingen. Die entscheidende Szene ereignete sich schließlich in der 82. Minute: Marian Nagele vom SV Haiming Juniors nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Schönwies/Mils 1b und erzielte das viel umjubelte 1:0 für die Gastgeber. Dieses Tor brachte nicht nur die Führung, sondern auch die Entscheidung in diesem engen Spiel.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die vierminütige Nachspielzeit wurden von FG Schönwies/Mils 1b genutzt, um noch einmal alles nach vorne zu werfen. Doch die Abwehr des SV Haiming Juniors stand sicher und ließ keine weiteren gefährlichen Situationen zu. Kurz nach Ablauf der regulären Spielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den 1:0-Sieg für die Gastgeber.

Der SV Haiming Juniors feierte damit einen wichtigen Heimsieg und sicherte sich drei wertvolle Punkte in der Tabelle der 2. Klasse West (TIR). FG Schönwies/Mils 1b musste hingegen eine knappe Niederlage hinnehmen und blieb ohne Punkte.

2. Klasse West: SV Haiming Juniors : Schönwies 1b - 1:0 (0:0)

82 Marian Nagele 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.