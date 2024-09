Packendes Duell zwischen FC Paznaun 1b und SPG Pitztal 1b endet 4:3

Details Sonntag, 15. September 2024 22:27

In einem spannenden Spiel der 2. Klasse West (TIR) setzte sich FC Paznaun 1b knapp mit 4:3 gegen SPG Pitztal 1b durch. Die Partie am Sportplatz in Kappl war von Anfang an hart umkämpft und bot den Zuschauern viele aufregende Momente und spektakuläre Tore. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften bis zur letzten Minute um den Sieg.

Frühe Führung und schnelles Ausgleichen

Das Spiel begann mit viel Intensität und ersten Chancen auf beiden Seiten. Schon in der 24. Minute konnten die Gäste aus Pitztal das erste Tor erzielen. Matteo Krismer nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Paznaun 1b und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur wenige Minuten später, in der 30. Minute, glich Paznaun 1b durch Martin Zangerle aus. Zangerle verwandelte einen Elfmeter souverän, nachdem ein klares Handspiel im Strafraum geahndet wurde.

Die Partie blieb weiterhin hart umkämpft und beide Teams drängten auf das nächste Tor. In der 42. Minute war es dann Bastian Duregger, der FC Paznaun 1b mit 2:1 in Führung brachte. Doch auch diese Führung hielt nicht lange. Nur eine Minute später, in der 43. Minute, schlug SPG Pitztal 1b zurück. Julian Krapf traf zum 2:2-Ausgleich und stellte den Gleichstand zur Halbzeitpause wieder her.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann mit einer unschönen Szene, als Bernhard Melmer von SPG Pitztal 1b in der 48. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Dies schwächte die Gäste, doch sie kämpften weiterhin tapfer. In der 65. Minute ging Paznaun 1b erneut in Führung. Lukas Partoll, der gerade erst eingewechselt worden war, erzielte das 3:2 mit einem präzisen Schuss ins lange Eck.

Die Gastgeber drängten nun auf die Entscheidung und wurden in der 81. Minute belohnt. Mario Spiss, der neue Obmann des FC Paznaun 1b, netzte zum 4:2 ein und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Doch SPG Pitztal 1b gab nicht auf. In der 88. Minute erzielte Silvano Frisch den Anschlusstreffer zum 4:3 und brachte nochmals Spannung in die Schlussphase.

In den letzten Minuten warfen die Gäste alles nach vorne, konnten jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen. Nach 95 Minuten endete das Spiel mit einem knappen 4:3-Sieg für FC Paznaun 1b. Die Heimfans feierten ihre Mannschaft, während SPG Pitztal 1b trotz der Niederlage stolz auf ihre kämpferische Leistung sein kann.

Mit diesem Sieg konnte FC Paznaun 1b wichtige Punkte sammeln und sich in der Tabelle verbessern. Die Zuschauer erlebten ein aufregendes Spiel mit vielen Höhepunkten und einer dramatischen Schlussphase. Ein Fußballspiel, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse West: Paznaun 1b : Pitztal 1b - 4:3 (2:2)

88 Silvano Frisch 4:3

81 Mario Spiss 4:2

65 Lukas Partoll 3:2

43 Bastian Duregger 2:2

42 Julian Krapf 2:1

30 Martin Zangerle 1:1

24 Matteo Krismer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.