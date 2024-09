Starke erste Hälfte von Landeck II in Umhausen!

Details Sonntag, 22. September 2024 01:21

Der SV Landeck II hat in der 7. Runde der 2. Klasse West beim Tabellenführer SV Umhausen II überrascht und konnte speziell in der ersten Hälfte groß aufspielen. Zur Pause stand es 3:0 für die Gäste. Die zweite Hälfte verlief ausgeglichener, Umhausen konnte das Spiel aber nicht mehr drehen und verlor mit 2:4. Damit heißt der neue Tabellenführer nach Verlustpunkten Haiming Juniors, die beim 6:1 der SPG Rietz/Stams II keine Chance ließen. Oberes Gericht hat mit einem 4:3 gegen Grins den Anschluss an die Tabellenspitze geschafft.

Blitzstart für SV Landeck 1b

Das Spiel begann mit einem frühen Treffer für die Gäste aus Landeck. Bereits in der 10. Minute gelang Arda Ilhan der Führungstreffer zum 0:1, als er die Abwehr der Gastgeber durchbrach und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Der SV Umhausen 1b war sichtlich bemüht, den frühen Rückstand auszugleichen, konnte jedoch die Defensive der Gäste zunächst nicht überwinden.

In der 18. Minute erhöhte Elias Unterhuber für den SV Landeck 1b auf 0:2. Er nutzte einen schnellen Konter, um den Ball präzise im Tor unterzubringen. Vor der Halbzeitpause legte der SV Landeck 1b noch einmal nach. In der 39. Minute erzielte Mujo Cosic das 0:3. Mit einem gezielten Schuss aus der Distanz ließ er dem Torhüter von SV Umhausen 1b keine Chance. Damit ging es mit einem klaren Vorsprung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Aufholjagd von SV Umhausen 1b in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte der SV Landeck 1b erneut ein Ausrufezeichen. In der 47. Minute war es Jonathan Pflüger, der auf 0:4 erhöhte. Mit einem kraftvollen Schuss aus kurzer Distanz stellte er die Weichen endgültig auf Sieg für die Gäste.

Doch die Gastgeber aus Umhausen gaben sich nicht geschlagen und starteten eine beeindruckende Aufholjagd. In der 57. Minute gelang Leon Auer der Anschlusstreffer zum 1:4. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste und verwandelte den Ball sicher im Tor.

Nur drei Minuten später, in der 60. Minute, konnte Nils Leiter für den SV Umhausen 1b auf 2:4 verkürzen. Mit einem präzisen Schuss ins obere Eck ließ er den Torhüter von SV Landeck 1b keine Abwehrmöglichkeit. Die Gastgeber schöpften neuen Mut und drängten auf weitere Treffer, doch die Zeit lief gegen sie.

In der verbleibenden Spielzeit bemühte sich der SV Umhausen 1b weiterhin um den Anschlusstreffer, doch die Defensive des SV Landeck 1b stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu. Trotz der kämpferischen Leistung der Gastgeber konnte der SV Landeck 1b den Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Okan Olgar, Trainer SV Landeck II: „In der ersten Hälfte sind wir sehr gut aufgetreten. Sehr schöne Spielzüge und nach vorne haben wir sehr gefährlich agiert. Doppelpässe und Distanzschüsse. Zur Pause hätte es eigentlich 6:0 stehen müssen, wir haben aber nach der ersten Hälfte mit 3:0 geführt. Ein Strafstoß wäre zudem zu geben gewesen. Anfang der 2. Halbzeit konnten wir dann auf 4:0 stellen. „Man of the Match“ war aber sicher unser Goalie, der einen Elfer der Heimelf halten konnte. In der zweiten Hälfte war Umhausen wesentlich besser als in Hälfte eins. Wir haben noch zwei Gegentore bekommen und am Ende mit 4:2 gewonnen. Wirklich schlimm hier in Umhausen sind die rassistischen Beleidigungen der Zuschauer in Richtung unserer Spieler und Funktionäre. Man hat das Gefühl, einige der Zuschauer können es nicht aushalten wenn ihre Mannschaft verliert. Dafür sollten sie sich wirklich schämen, das ist extrem traurig!“

2. Klasse West: SV Umhausen 1b : SV Landeck 1b - 2:4 (0:3)

60 Nils Leiter 2:4

57 Leon Auer 1:4

47 Jonathan Pflüger 0:4

39 Mujo Cosic 0:3

18 Elias Unterhuber 0:2

10 Arda Ilhan 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.