Coach Michael Juen kassiert im Tor von Paznaun II vier Gegentreffer in Reutte

Extrem schwierige Aufgabe für den FC Paznaun II in der 7. Runde der 2. Klasse West. Vierzehn Spieler musste man vorgeben, am Ende gab es eine 2:4 Niederlage bei den SV Reutte Juniors. Damit holen die Reutte Juniors den ersten Dreier und geben die rote Laterne an Schönwies/Mils II weiter.

Vierzehn Ausfälle!

Michael Juen, Trainer FC Paznaun II: „ Großer Personalmangel aufgrund von vierzehn Ausfällen wegen Krankheit, Verletzung, Urlaub oder Beruf! Ich musste ins Tor – Tormann im Urlaub. Wir hatten nur zwei angeschlagene Ersatzspieler. Die ersten dreißig Minuten haben wir komplett verschlafen. Zu passiv und zu wenig aggressiv, dazu noch ängstlich.

Mit dem Tor zum 1:3 wurde es besser. Sofort nach der Pause das 4:1 von Reutte, aber aus meiner Sicht deutlich abseits. Nach dem 2:4 waren wir drückend überlegen, haben aber den Anschluss nicht geschafft, daher wurde es am Schluss auch nicht mehr spannend. Aufgrund der Personalsituation war die Niederlage zu erwarten, es wäre aber dennoch mehr drin gewesen. Sechzig gute Minuten waren zu wenig, im Abschluss zu inkonsequent!“

2. Klasse West: Reutte Juniors : Paznaun 1b - 4:2 (3:1)

65 Fabio Schneider 4:2

47 Benjamin Jocher 4:1

38 Sandro Zangerl 3:1

32 Benjamin Jocher 3:0

29 Abdullah Gönen 2:0

19 Kutay Tuzcu 1:0

