Notarzteinsatz beim Spiel zwischen Paznaun II und Vils II

Die beste Nachricht am letzten Septemberwochenende 2024 kam am Samstag vom FC Paznaun. Im Spiel des FC Paznaun II gegen den FC Vils II am Freitag war ein Spieler von Paznaun einige Minuten bewusstlos. Es war natürlich definitiv kein Foul und keine Absicht. Rettung und Notarzt waren im Einsatz und am Samstag kam die erfreuliche Nachricht, dass der Spieler das Krankenhaus schon wieder verlassen konnte. Sportlich konnte sich Vils II mit 3:1 durchsetzen, das ist aber in Anbetracht des Schockmomentes für alle lediglich Nebensache.

Coach Michael Juen über die dramatischen Minuten!

Michael Juen, Trainer FC Paznaun II: „Zu Beginn ein ausgeglichenes Spiel. Auf beiden Seiten keine gefährlichen Torchancen. Ab Minute 14. war für mich und uns das sportliche dann Nebensache.

Unser Spieler wurde bei einem Klärungsversuch vom Gegenspieler mit dem Fuß an der Schläfe getroffen. Definitiv kein Foul und keine Absicht, lediglich ein blöder Zufall! Unser Spieler blieb regungslos liegen, war fünf bis sechs Minuten bewusstlos. Rettung und Notarzt haben ihn versorgt und ins KH Zams gebracht. Entwarnung: CT war unauffällig, keine Knochenbrüche festgestellt. Unser Spieler konnte am Samstag das Krankenhaus wieder verlassen!

Zurück zum sportlichen: Beide Mannschaften haben sich für „weiterspielen“ entschieden. Wir haben sofort nach Wiederbeginn das 0:1 kassiert. Das Spiel selbst blieb aber doch auf Augenhöhe. Kurz vor der Pause ein paar aussichtsreiche Chancen auf den Ausgleich, aber kein Tor erzielt

Nach der Pause wieder ein bis zwei gute Chancen, doch Vils erzielte das 2:0 Spiel plätscherte (so wie der Regen) dahin, kurz vor dem Ende noch der Anschlusstreffer. Dann auf volle Offensive umgestellt, doch leider nach einem Freistoß noch der Abpraller zum 3:1

Meine Jungs haben es für die Geschehnisse sehr gut gemacht, natürlich passiert mal ein Fehler, wenn man mit den Gedanken vielleicht nicht ganz „da ist“. Darf man auch nicht vergessen: Schiedsrichter war sehr gut!“

2. Klasse West: Paznaun 1b : FC Vils 1b - 1:3 (0:1)

93 Stefan Ostheimer 1:3

91 Tobias Jungmann 1:2

56 Jonas Music 0:2

16 Stefan Ostheimer 0:1

