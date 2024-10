Emrah Can analysiert den Erfolg von Grins in Haiming!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 01:29

In der 8. Runde der 2. Klasse West hat der FC Grins einen großen Sprung in der Tabelle nach oben gemacht. Ein hart erkämpftes 2:1 bei den SV Haiming Juniors bringt Grins auf Tabellenplatz drei. Neuer Tabellenführer ist Vils II nach einem 4:1 gegen Oberes Gericht. Zams verliert mit einer 1:2 Heimniederlage gegen den SV Landeck II die Poleposition.

Zuschauer haben das Spiel zu einem Fest gemacht!

Emrah Can, Co-Trainer FC Grins: „Wir sind wieder sehr gut ins Spiel gestartet und hätten durchaus schon früher in Führung gehen müssen. Noah Handle kommt im Strafraum zum Abschluss, trifft aber leider nur den Pfosten. Danach noch weitere Schussmöglichkeiten für meine Jungs, aber teilweise zu lange gewartet und dadurch war die Schussposition leider weg. Aber dafür war das erste Tor in der 14. Minute umso schöner herausgespielt. Noah Handle sieht Huber Lukas in den Strafraum laufen, spielt einen perfekten vertikalen Pass und Lukas versenkt den Ball souverän. Bis dahin waren wir nahezu fehlerfrei und der Gegner hatte Schwierigkeiten, über die Mittellinie zu kommen. Danach haben wir aus unerklärlichen Gründen angefangen Fehler im Spielaufbau zu machen, haben den Ball zu lange gehalten, waren nicht mehr aggressiv genug und haben so den Gegner zurück ins Spiel geholt. Sie hatten zwar keine zwingenden Chancen, sind dann aber mehrmals bis zu unserem Strafraum gekommen.

Die zweite Halbzeit war dann auf Augenhöhe. Haiming hat versucht, mit hohen Bällen hinter unser Abwehrreihen zu kommen, aber bis auf eine Situation, durch die sie auch den Anschlusstreffer erzielt haben, sind wir sehr gut gestanden und haben nichts zugelassen. Aber beim Gegentor haben wir leider nicht gut ausgeschaut. Danach waren beide Teams bemüht, den Führungstreffer zu erzielen, was eben uns dann geglückt ist! Michi Spiss aus einem Freistoß aus 45 Metern mit einer Flanke Richtung Tor. Keiner kann den Ball berühren und der Ball findet den Weg ins Tor. Etwas glücklich, aber sicher nicht unverdient, da wir die klareren Torchancen hatten. Danach konnten wir das Ergebnis verwalten und haben verdient die drei Punkte aus Haiming mitgenommen.

Nächste Woche geht es zu Hause gegen Zams 1b. Hoffe, dass wir endlich wieder gesund und vollzählig auflaufen können und wieder eine gute Leistung zeigen können. Möchte mich auch bei allen Zuschauer bedanken, die das Spiel zu einem Fest gemacht haben!“

2. Klasse West: SV Haiming Juniors : Grins - 1:2 (0:1)

69 Michael Spiss 1:2

59 Aaron Riess 1:1

15 Lukas Huber 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.