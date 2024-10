FC Paznaun 1b setzt sich gegen Schlusslicht klar durch

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 16:37

In einer Begegnung der 2. Klasse West zeigte der FC Paznaun 1b vor heimischem Publikum eine überzeugende Leistung gegen FG Schönwies/Mils 1b. Paznaun dominierte die erste Halbzeit mit zwei Toren und baute die Führung in der zweiten Hälfte aus.

Starke erste Halbzeit von Paznaun 1b

Bereits früh in der Partie übernahm Paznaun die Kontrolle und ging in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Lukas Partoll zeigte seine Klasse und brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Front. Dieser Treffer war Ausdruck des Drucks, den Paznaun von Beginn an aufbaute und der letztlich belohnt wurde.

Der Druck blieb hoch und nur acht Minuten später erhöhte Julian Krapf auf 2:0 für Paznaun. Der 17-jährige Jung-Kicker setzte sich gekonnt durch und ließ der gegnerischen Verteidigung keine Chance. Der Gastgeber bewies damit seine Effektivität vor dem Tor und stellte die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Dezimierte Hausherren lassen nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann ohne nennenswerte Ereignisse, ehe sich in der 62. Minute die Gelegenheit für Paznaun ergab, die Führung auszubauen. Ein Elfmeter wurde den Heimischen zugesprochen. Kapitän Martin Zangerle trat an und verwandelte souverän zum 3:0. Sein Treffer war ein klares Zeichen für die Entschlossenheit des Teams, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

In der 75. Minute waren die Heimischen nur noch zu zehnt, als Leon Ladner die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit behielt Paznaun die Oberhand und ließ nur wenige Chancen der Gäste zu. Erst kurz vor dem Abpfiff gelang Schönwies/Mils 1b durch Felix Perktold der Anschlusstreffer zum 3:1. Der späte Treffer sorgte noch einmal für Spannung, änderte jedoch nichts am Endergebnis. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den FC Paznaun 1b.

