Pitztal II kommt mit Sieg gegen Rietz/Stams II der Tabellenspitze näher!

Details Montag, 07. Oktober 2024 21:57

Spannendes und mitreißendes Duell in der 9. Runde der 2. Klasse West zwischen der SPG Pitztal II und der SPG Rietz/Stams II. Pitztal gelingt ein 3:1 Sieg und damit gibt es Platz sieben in der Tabelle. Drei Punkte fehlen nur auf die Nummer zwei. Neuer Tabellenführer ist der FC Vils II nach einem 4:1 gegen die SPG Oberes Gericht.

Alles in allem eine tolle Partie!

Ing. Manuel Huter, Co-Trainer SPG Pitztal II: „Die Ausgangslage war klar, der Sieger der Partie kann näher an die oberen Tabellenplätze rücken. Es war ein Spiel auf sehr tiefem Rasen, nach den ganzen Regenfällen war uns auch klar, dass es nicht einfach wird. Die Partie an sich war von Anfang an sehr umkämpft und von Zweikämpfen geprägt. Unser 1:0 fiel durch einen super Pass in die Tiefe von Moritz Gstir auf Matteo Krismer, welcher perfekt vollendete. Noch in der ersten Halbzeit dann ein Rückschlag. Unsere Verteidiger David „Dado“ Macinkovic und Captain Raphael Spiss krachten bei einem Luftduell unglücklich zusammen. Unser Kapitän konnte das Spiel nach seiner Platzwunde leider nicht mehr fortführen und wir wünschen ihm schnellste Genesung!

In der zweiten Halbzeit wechselten wir den wieder genesenen Fink Marc-Philipp ein, welcher sich dann auch mit seinem Treffer zum 2:0 in der 73. Minute klar belohnen konnte. Unsere extrem junge Verteidigung machte einen super Job über die gesamte Partie. Großes Lob an dieser Stelle an unsere Burschen. Kurz vor dem Abpfiff gelang Rietz/Stams noch der Anschlusstreffer, jedoch nutzte der ebenfalls eingewechselte Aaron Gasser eine unsaubere Aktion des Gästekeepers zur Entscheidung mit einem wunderbaren Heber aus etwa 35 Metern Entfernung. Alles in allem eine tolle Partie unserer Männer. Jetzt heißt es genau so weiterarbeiten und Vollgas zum Ende der Hinrunde!“

2. Klasse West: Pitztal 1b : SPG Rietz/Stams 1b - 3:1 (1:0)

92 Aaron Gasser 3:1

86 Manuel Ljubic 2:1

73 Marc-Philipp Fink 2:0

22 Matteo Krismer 1:0

