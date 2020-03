Christoph Wildauer, SV Fügen II, im ligaportal.at Portrait

Details Donnerstag, 19. März 2020 21:44

19.3.2020 – Tag vier, an dem Österreich wegen der Corona Pandemie still steht. Wie es mit dem Fußball weiter gehen wird, ist aktuell sicher absolute Nebensache – allerdings wird es auch ein „danach“ geben und da steht für alle Kicker und Fußballfans wieder ihr Sport um Mittelpunkt. Ligaportal.at Tirol setzt in der fußballfreien Zeit die Serie mit Spielerportraits fort und heute steht ein ganz wichtiger Kicker des SV Fügen II aus der 2. Klasse Zillertal im Mittelpunkt.

Absolut offen, wann der Ball wieder rollen wird

Christoph Wildauer: „Ich bin 27 Jahre alt und spiele seit 2003 für den SV Fügen. Begonnen habe ich 1998 beim FC Tux, 2003 bin ich dann zum SV Fügen gewechselt.

Ziel der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Meister 2. Klasse Zillertal – falls es verantwortbar sein wird, die Rückrunde zu spielen.

Titelfavorit: Größtes Fragezeichen ist natürlich, ob es wegen der Corona Pandemie bis Sommer noch Fußball geben wird. In der eigenen Liga ist sicher die SVG Mayerhofen II der Favorit, aber wir werden bis zum Ende Gas geben, um den Herbstmeister aus Mayrhofen noch abzufangen. In der tipico Bundesliga ist aktuell der LASK knapp vor RB Salzburg, aber am Ende geht der Titel wieder an die Bullen. Das Nationalteam hat gute Chancen die Gruppe zu überstehen – auch 2021 - danach wird sich zeigen, wie weit es geht!

Foto: Thomas Eberharter

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Zunächst gilt natürlich für uns alle die Corona Pandemie zu überwinden. Sollten wir wieder spielen können: verletzungsfrei bleiben und einfach Spaß am Fußball haben!

Vorbild als Fussballer: Bastian Schweinsteiger

Vorbild im Leben: Meine Eltern

Persönliche Ziele für die Zukunft: Gesund und verletzungsfrei bleiben! Meine Skiführerausbildung erfolgreich abschließen!

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Fußball ist nur ein Spiel, Rassismus und Gehässigkeiten sowie Tätlichkeiten haben dabei nichts verloren! Unter dem Spiel gehören Emotionen dazu, jedoch soll man nach dem Spiel wieder den Spaß in den Vordergrund stellen.

Sonstige Hobbies außer Fussball: Skifahren, Skitour, Wandern, Mountainbiken die Natur genießen :)

Großes Idol allgemein: David Beckham

Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin: alles Mögliche

Lieblingsfilm: „White House Down“

Und ganz wichtig: Uns allen viel Kraft die aktuelle Gesnudheits- unds die wohl folgende Wirtschaftskrise möglichst gut zu übertauchen. Und natürlich danke an die ganzen Fans des SV Fügen, die uns bei den Spielen immer unterstützen!“

