Siege für Mayrhofen II und Grins

Details Donnerstag, 16. September 2021 13:16

In den zweiten Klassen gibt es in der 2. Klasse Mitte einen neuen Tabellenführer – SVG Bründl Sports Mayrhofen II gewinnt in Thaur klar mit 3:0 und stößt Stumm II auf Platz vier – Stumm unterliegt in Natters 0:4. Platz eins und Platz acht trennen nur drei Punkte – extrem spannend. In der 2. Klasse West kann Grins die ersten Punkte einsammeln – 3:2 gegen den SV Landeck II.

Mayrhofen übernimmt nach Sieg in Thaur in der 2. Klasse Mitte die Tabellenspitze

Die Zillertaler siegten verdient und konnten sich dadurch an die Tabellenspitze der 2. Klasse Mitte setzen. Vor der Pause gingen die Gäste durch einen Doppelschlag, Foulelfmeter (36.) von Fabian Binder, sowie durch Simon Obermair (39.) mit 2:0 in Führung und legten den Grundstein des Auswärtssieges. Im zweiten Abschnitt setzte dann Lukas Fuchs (76.) mit dem 3:0 den Schlusspunkt. „Die Liga ist ziemlich ausgeglichen, der Achte ist nur drei Punkte zurück, das bedeutet, dass man um erfolgreich zu sein, immer hundertprozentig bei der Sache sein muß, sonst wirst du durchgereicht“, so die Trainer Andi Binder und Mike Eberl.

Grins bezwingt in der 2. Klasse West Landeck II knapp

Emrah Can, Trainer SV Landeck II: „Leider haben individuelle Aussetzer dem Gegner das Spiel leicht gemacht! Aber ich muss die Jungs auch loben, da in der zweiten Halbzeit jeder einzelne super gekämpft und versucht hat, weiterhin Fußball zu spielen! Meiner Meinung nach wurden auch zwei Elfmeter für uns nicht gegeben, aber nach meiner Kritik hat der Schiedsrichter auch drei Angriffe des Gegners abgepfiffen, die nicht Abseits waren! Wir sind eine sehr junge Truppe und unser primäres Ziel ist immer noch die Entwicklung der einzelnen Spieler und ich bin mir sicher, das auch das Ergebnis wieder passen wird. Grins ging in der 29. Minute durch Lukas Auer in Führung, Michael Spiss stellt in Minute 41 auf 2:0. Jakob Walder kann in Minute 49 auf 1:2 verkürzen, Mario Schuss macht das 3:1 für Grins und wir können leider durch Selim Korkmaz nur mehr auf 2:3 heran kommen.“

Bester Spieler SV Landeck II: Jakob Walder

