Ried/Kaltenbach verstärkt sich auf der Tormannposition

Der SV Ried/Kaltenbach liegt nach der Hinrunde der Bezirksliga Ost zwar nur auf Tabellenplatz zwölf, aber der Puffer nach unten ist mit sechs Zählern doch recht beruhigend. Man schaut aber noch oben – denn auf Platz sechs fehlen nur vier Punkte. 31 Gegentreffer im Herbst war ein recht hoher Wert – ein erfahrener Goalie soll diese Bilanz verbessern.

Daten und Fakten: SV Ried/Kaltenbach Herbst 2019

Tabellenplatz: 12. in der Bezirksliga Ost

Heimtabelle: 9. sieben Spiele: drei Siege, ein Remis, drei Niederlagen

Auswärtstabelle: 12. sechs Spiele: drei Remis, drei Niederlagen

längste Serie ohne Sieg: sieben Spiele

höchster Sieg: 3:0 zuhause gegen Bixlegg/Rattenberg

längste Serie ohne Niederlage: fünf Spiele

höchste Niederlage: 0:5 zuhause gegen Erl in Runde acht

geschossene Tore/Heim: 14 – 2 pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 18 – 2,57 pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 5 – 0,83 pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 13 – 2,16 pro Spiel

Spiele zu Null: 1

erhaltene Karten: eine rote Karte, vier gelb-rote Karten, 31 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Roland Aschenwald mit drei Treffern

Erfahrener Goalie kommt

Hannes Meixner, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Wir sind sehr froh einen erfahrenen Tormann gewonnen zu haben. Peter Hayda war in Deutschland, kommt aus Wörgl und er kann uns sicher helfen möglichst schnell aus den hinteren Regionen der Tabelle wegzukommen. Ein oder zwei Zugänge sind noch möglich, aber im Kader wird sich sonst sicher nicht viel ändern. Am 3. Februar starten wir die Vorbereitung, die erste Partie in der Meisterschaft ist dann am letzten Märzwochenende in Zell am Ziller. Eine Woche später ist dann Radfeld zu Gast – eine ganz wichtige Partie!“

