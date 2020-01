Spieler der Hinrunde 2019 im Interview: Christoph Schwaiger von Erl

Details Dienstag, 14. Januar 2020 16:25

3614 Stimmen für Christoph Schwaiger von der SVG MHM Erl bei der Wahl zum Spieler der Hinrunde im Herbst 2019. Über 3600 Stimmen waren nicht nur in der Bezirksliga Ost die klare Bestmarke, auch österreichweit landete damit Christoph Schwaiger im Spitzenfeld. Mit ein wenig Verspätung ist es der Redaktion doch noch gelungen einen Interviewtermin zu finden und unsere Leser erfahren von Christoph auch einige ganz private Vorlieben – fernab vom Fußball.

Immer Erl – und das bleibt auch so!

Christoph Schwaiger: „Ich habe immer bei SVG Erl gespielt und das bleibt auch so! Im Herbst 2019 ist es ja perfekt gelaufen. Eine super Hinrunde in der Bezirksliga mit dem zweiten Platz nach unserem Aufstieg im Sommer. Die letzten beiden Jahre waren ein Traum für die SVG. Schade war nur, dass wir das Heimspiel gegen Brixlegg/Rattenberg im Herbst verloren haben, sonst wären wir seit eineinhalb Jahren zuhause ungeschlagen gewesen. Aber dafür haben wir beim letzten Heimspiel den Tabellenführer Breitenbach in einem tollem Spiel geschlagen. Zum Abschluss haben wir noch einen Manschaftsausflug nach Berlin gemacht mit 28 Mann! Was unseren Zusammenhalt in der Mannschaft eindrucksvoll beweist!“

Aufstieg Thomas Maurberger gewidmet!

Christoph Schwaiger: „Wir hoffen, dass es so positiv weitergeht! Das ist aber für so ein kleines Dorf wie Erl nicht selbstverständlich! Die Mannschaft widmet den letztjährigen Aufstieg unserem Freund und ehemaligen sportlichen Leiter Thomas Maurberger, der leider viel zu früh von uns gegangen ist!“

Thema Fußball

Vorbild: Cesc Fabregas zu seiner Zeit bei Arsenal

Im Training spiele ich ungern gegen: Simon Dresch

Stärke: Siegeswille und ein bisschen von allem

Schwäche: Schnelligkeit

Ligaportal: super Sache für die unteren Ligen

ein bisschen persönliches:

liebste Hobbies: Radfahren, Skifahren, Nr.1 Fußball

Lieblingsmusik bzw. LieblingsmusikerIn: Eminem

Lieblingsfilm bzw. SchauspielerIn: Jurassic Park

Lieblingsbuch: Kicker

Lieblings-App: What's App

was ich sonst noch sehr mag: Lasagne

