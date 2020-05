Hannes Sams, FC Kitzbühel II: „Würde gern mal Kapitän sein!“

Details Freitag, 08. Mai 2020 13:38

Noch wartet Österreichs Amateurfußball auf den angedachten Trainingsstart unter strengen Regeln ab dem 15. Mai - die Corona Pandemie dürfte zumindest in Österreich unter Kontrolle sein. Ansonsten gibt es aber noch viele Fragezeichen – vor allem ob ein Neustart der Meisterschaften im Herbst möglich sein wird und unter welchen Auflagen. Beim FC Eurotours Kitzbühel ist die Trainerfrage entschieden. Nach dem Abgang von Michael Baur wird Bernhard Hanser das Training der KM1 ab Sommer übernehmen. Auch in der KM2 wird es zum Trainerwechsel kommen. Sean Caldwell, Trainer der KM2, hat die Chance bekommen seinen Traum wahr zu machen für eine Profimannschaft zu arbeiten und der Verein hat ihn trotz gültigem Vertrag freigestellt. Ligaportal.at dankt Michael Baur und Sean Caldwell für die tolle Zusammenarbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute! Heute stellen wir einen weiteren Spieler des FC Kitzbühel II, Hannes Sams, vor.

Kurzes Intermezzo in Kirchberg – sonst nur der FC Kitzbühel!

Hannes Sams: „Ich bin 24 Jahre alt und spiele seit dem 10.9.2001 für den FC Kitzbühel. Eigentlich habe ich nur in Kitzbühel gespielt. Ich hatte ein kurzes Intermezzo beim SC Kirchberg, dort habe ich aber an mehr Mannschaftsausflügen als an Spielen teilgenommen. Trotzdem war es eine sehr schöne Zeit. Großes Danke an dieser Stelle an Babs und Pez für die zahlreichen Massagen!



Aktuell hoffen wir natürlich alle darauf dass es bald wieder los geht. Titelfavorit wäre für mich sicherlich Erl gewesen. Die haben Florian Pichler in ihren Reihen. Aber es wird wohl dann hoffentlich im Herbst zum Neustart kommen. Persönliche Ziele für 2020: Verletzungsfrei bleiben und einmal Kapitän sein - und Bayern darf nichts gewinnen!



Vorbild als Fußballer: Andreas Landerl

Vorbild im Leben: Rene Klaunzer

Persönliches Anliegen Thema Fußball: bitte schafft den VAR wieder ab !



Sonstige Hobbies außer Fußball: Skilehrer, Studieren, Tennispielen, Golfen



Großes Idol allgemein: Sandro Felderer

Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin: Natasha Bedingfield - Unwritten

Lieblingsfilm, SchauspielerIn: eher Serienschauer: Prison Break, The Royals, Suits, White Collar, Homeland, GoT, ...

