Breitenbach siegt gegen Alpbach – überzeugt aber nicht ganz!

Details Mittwoch, 12. August 2020 18:53

Platz zwei in der Tabelle der Bezirksliga Ost nach dem ersten Spieltag für den SV Breitenbach. Ein doch ziemlich mühsamer, aber klarer 4:1 Erfolg beim FC Raiffeisen Wacker Alpbach. Der Obmann von Breitenbach, Richard Haaser, analysiert für unsere Leser das Spiel inklusive einer ordentlichen Portion Kulturgeschichte.

Breitenbach kann es besser – meint Coach Stefan Oberhuber

Richard Haaser, Obmann SV Breitenbach: „Es waren sicherlich auch die sommerlichen Temperaturen und das Spiel auf ungewohntem Kunstrasen, das dazu führte, dass unser Team nicht das gewohnte Pressing-Spiel den vielen mitgereisten Fans präsentieren konnte. Dennoch gelang unserem Team-Leader, Mario Ingruber in der 14. Minute das 1:0, unwesentlich später glichen die zweikampfstarken Åibåcher durch Stefan Klingler - Menschen müssen hier aufgrund des Fundes einer Bronzeaxt bereits zwischen 1250 und 1600 gelebt haben - aus. In der 29. Minute vollendete unser Edel-Junior-Kicker, Noah Samer, eine schöne Ballstafette zum 2:1. Halbzeit.

Das Spiel plätscherte nach dem Führungstreffer der Broadä wie ein wenig Wasser führender Wildbach dahin. Die Serie „Wildbach“ wurde übrigens zwischen 1993 und 1997 in dieser pittoresken Umgebung gedreht, viele Protagonisten waren auch waschechte AlpbachtalerInnen. Wild stellte sich unser Sturm-Titan, Kilian Zierhofer, dem etwas unglücklichen Alpbacher Schlussmann in der 68. Minute entgegen und erzielte das 3:1, den Endstand fixierte wieder unser jugendlicher Techniker, Noah Samer, nur drei Minuten später. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Macht am Inn das Spiel fest im Griff und hätte durchaus noch höher gewinnen können!“

„Die drei Punkte nehmen wir gerne zum Auftakt mit, es war kein berauschendes Spiel aber schlussendlich zählt der Sieg, der im Grunde zu keinem Zeitpunkt gefährdet war!“, zeigte sich unser Trainer mit dem Ergebnis zufrieden, weiß aber auch, dass seine Equipe zu besseren Leistungen fähig ist!

