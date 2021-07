Kaderänderungen in Bad Häring und der erste Meisterschaftsgegner steht fest!

Details Donnerstag, 01. Juli 2021 20:46

Der nächste große Schritt in die Saison 21/22 – am ersten Julitag stehen die Spielpläne und natürlich auch die Ligaeinteilungen fest. Aufsteiger B&W Glasbau Bad Häring startet mit einem Heimspiel in die neue Saison der Bezirksliga Ost – der erste Gegner ist Landesliga-Absteiger Kössen. Aber es gibt auch Kaderänderungen aus Bad Häring zu vermelden! Ein starker Heimkehrer kommt vom neuen Tirol-Ligist Münster zurück!

Bad Häring mit der Stellungnahme zu den Kaderänderungen

Die neue Saison steht in den Startlöchern. Unsere Kampf- und Reservemannschaft hat letzte Woche bereits mit der Vorbereitung auf die neue Saison 2021/2022 begonnen. Erste Testspiele wurden bereits absolviert, weitere folgen.

Vom Transfermarkt können wir aktuell folgendes berichten: Mit Christian Fritz kommt vom SV Westendorf ein erfahrener Torhüter, er wird unseren Panther vom Balaton, Berti Farkasdi, unterstützen. Der sympathische Baumeister ist kein Unbekannter in unserem Verein und zum Training hat er es auch nicht sehr weit.

Auch kein Unbekannter ist Neuzugang Nummer zwei! Nach einem Kurz-Intermezzo beim Landesligist (jetzt Tirol Ligist) SC Münster, kehrt Önder Tohumcu wieder ins Rettenbachstadion zurück. Er war ja bereits letztes Jahr für uns aktiv. Mit entsprechendem Trainingsfleiß kann Önder ein wichtiger Baustein in unserer jungen Truppe werden. Dass Önder die fussballerischen Qualitäten besitzt, ist unumstritten.

Welcome back, Christian & Önder!

Mit Clemens „Cle“ Frankenstein verlässt leider ein Urgestein unseren Verein. Aufgrund seines Arbeits- und Wohnortes in Innsbruck wird unser Cle zum SK Wilten in die Bezirksliga West wechseln. Diesen Samstag folgt sein Abschiedsspiel daheim gegen seinen neuen Verein. Cle, wir sagen jetzt schon mal DANKE! Dein Trainingseifer, Einsatz und Einstellung waren immer 120 % Blau-Gelb!

So veranschiedet sich der SC Münster von Önder Tohumcu

Önder Tohumcu kehrt noch in der Sommerübertrittszeit 2021 zum FC Bad Häring zurück. Aus beruflichen Gründen ist der zeitliche Aufwand in der Tiroler Liga für den Flügelflitzer zu hoch.

Beim FC Bad Häring wird er nach dem Gewinn der 1. Klasse Ost in der Bezirksliga Ost auflaufen. Wir bedanken uns bei Önder für seinen Einsatz und vor allem für sein Goldtor auswärts bei der SVG Mayrhofen, das letztendlich für den Aufstieg mitentscheidend war und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Sein Ersatz wird aus den Reihen des eigenen Nachwuchs kommen: Der SC Münster hat in der Tiroler Liga nichts zu verlieren und damit ist genau jetzt die richtige Zeit gekommen, um den besten Kickern aus dem eigenen Nachwuchs vermehrt Einsatzzeiten zu geben, um Erfahrungen sammeln zu können!