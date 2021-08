Kampfmannschaft von Erl gegen Wildschönau vor interessanter Aufgabe!

Details Donnerstag, 26. August 2021 12:36

Die sechste Runde der Bezirkliga Ost wir dmit einem sehr interessanten Duell eröffnet – am Freitag, dem 27. August 2021 treffen um 20:15 Uhr der SVG MHM Erl und der FC Raiffeisen Wildschönau aufeinander. Nummer vier gegen Nummer sieben der Tabelle heißt das Duell, Erl könnte mit einem Dreier sich im oberen Tabellenbereich festsetzen. Leader Brixlegg/Rattenberg muss nach Kitzbühel, Kössen ist zuhause klarer Favorit gegen Radfeld.

Vorschau Erl vs. Wildschönau von Mario Träger

Nach den beiden Spielen gegen Radfeld und Niederndorf, wo die SVG MHM Erl jeweils der klare Favorit war, erwartet man diesmal einen interessanten Gegner. Der FC Raiffeisen Wildschönau ist eine Mannschaft, die zu Saisonbeginn gleich zwei Duftmarken abgefeuert hat. Nach dem 4:0 in Radfeld, zerlegte man im zweiten Spiel den SV Schlitters gleich einmal mit 7:0! Danach gab es zwar zwei Dämpfer, 1:3 gegen Liga-Primus Brixlegg/Rattenberg und 0:2 gegen Wörgl 1b, aber am letzten Spieltag siegte man gegen die 1b des FC Kitzbühel mit 3:1 und liegt in der aktuellen Tabelle auf einem guten 7. Platz. Top-Torschütze der Liga und damit "Vorsicht SVG MHM Erl", ist Lucas Thaler mit neun Saisontoren! Die Nummer neun der Gäste weiß wo das Tor steht!

Bei der SVG MHM Erl ist Coach Christoph Waldner wieder dabei, ebenso Simon Schett nach seiner roten Karte im Derby. Abwehrchef Michael Neuschmid und "Ballstreichler" Florian Pichler wollen beim Abschlusstraining noch einen letzten Test machen. Gleiches gilt auch für Goalie Patrick Schaffer. Bei Christoph Prantner fällt über einen Einsatz auch kurzfristig eine Entscheidung.

Trotz dieser Fragezeichen ist das Trainer Duo Waldner/Maurberger entspannt, weiß das die Mannschaft auch mit den Verletzungen gut umgehen kann. Zuletzt zeigten sich Thomas Schwaighofer und Sebastian Maier in Radfeld in bester Torlaune, denn man traf zusammen gleich viermal ins Tor des Gegners! Und sollte es trotzdem eine engere Phase im Spiel geben, dann muss halt das Fanlager aus Erl die Jungs animieren und unterstützen. Gerade deshalb setzt man am Freitagabend auch wieder auf die heimischen Fußballfans. Anstoß ist um 20:15 Uhr!

