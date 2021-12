Neuausrichtung in Wildschönau ist gelungen!

Details Freitag, 03. Dezember 2021 00:36

Eine positive Bilanz über den Herbst 2021 kann der Trainer des FC Wildschönau ziehen. Für Trainer Paul Schneeberger ist das Ziel in der Rückrunde der Bezirksliga Ost, die Mannschaften auf den Aufstiegsplätzen unter Druck zu setzen. Zwar fehlen Wildschönau sieben Punkte auf Platz zwei, aber eine optimale Rückrunde könnte sogar noch den Aufstieg möglich machen. Die Auftaktpartie findet Ende März in Schlitters statt – und gegen Schlitters gab es in der Hinrunde mit einem 7:0 auch den deutlichsten Erfolg.

Positive und negative Highlights im Herbst 2021?

Paul Schneeberger, Trainer FC Wildschönau: „Wie bereits im Sommer berichtet, hat sich der FC Wildschönau neu aufgestellt, sowohl sportlich als auch im Umfeld hat sich das positiv ausgewirkt. Die Mannschaft steht auf Platz sechs - punktegleich mit Fügen 1b auf fünf und Kitzbühel auf Platz sieben. Leider gab es mehrere schwere Verletzungen – unter anderem zwei Kreuzbandrisse, ein

Muskelbündelriss - die die Mannschaft verkraften musste. Ein spezielles Highlight für den Verein war das Testspiel gegen das Bundesligateam aus Wattens. Einige Kicker des FCW traten Anfang Oktober in einer Unterlandauswahl an. Ein Ehre, die ein Unterhaus Spieler nicht oft in seiner Karriere hat!“

Wurden die angestrebten Ziele erreicht?

Paul Schneeberger: „Das angestrebte Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes wurde erreicht. Wir sind den Spitzenteams (sieben bzw. acht Punkte Rückstand) näher als den Abstiegsrängen (dreizehn Punkte Vorsprung).“

Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr 2022 gesteckt?

Paul Schneeberger: „Wir wollen uns einerseits spielerisch verbessern und andererseits Druck auf die Aufstiegskandidaten machen.“

Gibt es bereits fixe Kaderänderungen, werden Verstärkungen im Winter ins Auge gefasst, auf welchen Positionen?

Paul Schneeberger: „Der eingeschlagene Weg, Wildschönauer aus den umliegenden Vereinen, zurückzuholen, wird fortgesetzt. Es kann damit gerechnet werden, dass der eine oder andere bereits im Frühjahr wieder seine Schuhe im Hochtal schnürt.“

Wie sind die Auswirkungen der Corona Pandemie bzw. neuerliche Verschärfung der Lage mit der 4. Welle?

Paul Schneeberger: „Die Auswirkungen lassen sich in der Winterpause noch nicht abschätzen. Ein neuerliches Trainingsverbot im Winter wäre für alle aber ein herber Rückschlag.“

Persönliche Anliegen?

Paul Schneeberger: „Sportlich gesehen wünsche ich mir eine „normale“ Vorbereitung im Winter und eine Rückrunde im Frühjahr. Über allem steht aber die Gesundheit der Spieler, der Trainer und der Funktionäre.“

Titelfavoriten in Ihrer Liga?

Paul Schneeberger: „Brixlegg/Rattenberg, Bad Häring und Erl sind nicht von ungefähr da, wo sie stehen. Auch Kössen wird um den Aufstieg noch mitreden wollen. Mit sieben Punkten Rückstand müsste uns schon ein außergewöhnliches Frühjahr gelingen, um noch in das Aufstiegsrennen eingreifen zu können.“

Schafft es das Nationalteam zur WM Endrunde in Katar?

Paul Schneeberger: „Nach der Auslosung sind die Chancen leicht gestiegen, aber einfach wird das Spiel gegen Wales auch nicht. Der Sieger aus Schottland vs. Ukraine ist auch mehr als unangenehm, aber machbar!“

Statistik Herbst 2021 Bezirksliga Ost Hinrunde FC Wildschönau 21/22

Tabellenplatz: 6

Siege: 6

Remis: 3

Niederlagen: 4

Geschossene Tore: 31

Gegentore: 19

Heimtabelle: Platz drei

Auswärtstabelle: Platz neun

Beste Tabellenposition: Platz 1 (Runde zwei)

Tiefste Tabellenposition: Platz 8 (Runde vier)

Spiele ohne Gegentor: 4

Höchster Sieg: 7:0 zuhause gegen Schlitters (Runde 2)

Höchste Niederlagen: 1:3 zuhause gegen Brixlegg und auswärts gegen Alpbach

