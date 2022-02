Kaderänderungen in Schlitters

Details Freitag, 11. Februar 2022 00:56

Am letzten Märzwochenende 2022 – also in sechs Wochen – startet auch die Rückrunde der Bezirksliga Ost und beim SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass will man im Frühjahr 2022 die neu errichtete Tribüne einweihen – und das natürlich ohne irgendwelche Zuschauerbeschränkungen. Schlitters startet mit dem Heimspiel gegen Wildschönau in die Rückrunde und liegt auf Platz zehn der Tabelle mit Kontakt zum Mittelfeld der Tabelle. Nach hinten wird es wohl nicht mehr gefährlich werden – der Puffer auf den vorletzten Tabellenplatz beträgt sieben Punkte. An der Tabellenspitze ist mit einem spannenden Vierkampf zu rechnen – Brixlegg, Bad Häring, Erl und Kössen trennen nur fünf Punkte.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Arno Gutsche, Obmann SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Im Winter ist Ömer Isilak nach einem kurzen Gastspiel im Herbst wieder zurück nach Jenbach gegangen. David Deutsch versucht im Frühjahr beim FC Achensee sein Glück. Michael Pfister, unser Jungvater, nimmt sich im Frühjahr leider - ist aber verständlich - eine Auszeit, um sich ganz seinem Nachwuchs zu widmen. Simon Fili kommt leihweise von Rinn, mit ihm haben wir einen Routinier auf dem Posten des Tormannes gefunden. Michael Haidacher und Lukas Mair sind vom FC Buch zu uns gewechselt. Außerdem konnten wir Christopher Ronacher von Kolsass/Weer als Neuverpflichtung melden!“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Arno Gutsche: „Die Vorbereitung auf das Frühjahr läuft auf Hochtouren. Das Trainerteam Matthias Egger und Günther Hechenblaikner sind seit Jänner mit der Mannschaft im „Trainingsstress“. Es wird in der Halle und am Kunstrasenplatz in Fügen trainiert. Es werden auch einige gemeinsame Trainingseinheiten mit der Reserve absolviert. Es stehen Vorbereitungsspiele gegen Vomp, Finkenberg, Weerberg und Achensee am Programm. Die Termine sind aktuell unserer homepage zu entnehmen.“

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Arno Gutsche: „Zurzeit sind wir vom Verletzungsteufel noch verschont geblieben, hoffentlich bleibt es auch während der Saison so. Unsere vier in Frage kommenden, hoffnungsvollen Nachwuchsspieler, spielen im Frühjahr noch in Fügen, werden dann aber in die KM und Reserve integriert.

Ich hoffe, dass die Frühjahrsrunde ohne Einschränkung der Zuschauer – auf Grund von nicht nachvollziehbaren Verordnungen - über die Bühne geht. Der Fußball, speziell die Vereine, leben ja von den Zuschauern und Fans. Ich wünsche allen eine tolle und verletzungsfreie Vorbereitung und eine hoffentlich spannende und mit vielen Zuschauern geprägte Rückrunde. Ich hoffe, dass wir dann im Frühjahr unsere neu errichtete Tribüne feierlich bei einem tollen Spiel mit vielen Zuschauern einweihen können.“