Die Trainer von Erl und Schlitters mit einem Situationsbericht vor dem Start der Rückrunde

Details Freitag, 25. März 2022 00:29

Für den SVG MHM Erl geht es in der Rückrunde der Bezirksliga Ost noch um einen Platz an der Sonne – nur einen Punkt hinter der Aufstiegszone und zwei hinter dem Leader Brixlegg/Rattenberg. Der SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass möchte sich so schnell als möglich vom Tabellenende lösen. Sieben Punkte beträgt der Puffer auf die Abstiegszone, auf Platz fünf der Tabelle fehlen sechs Punkte.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Christoph Waldner, Trainer SVG MHM Erl: „Wir sind nun seit Mitte Jänner im Training und die Vorbereitung ist sehr positiv verlaufen. Natürlich steht in der Wintervorbereitung das Thema Kondition an erster Stelle, aber natürlich darf in diesem Zusammenhang der Ball auch nicht fehlen. Obwohl doch zahlreiche Spieler im Laufe der Vorbereitung den Gang in die Quarantäne antreten mussten, war die Trainingsbeteiligung doch sehr zufriedenstellend und wir fiebern nun den Auftakt entgegen!“

Welche Testspiele wurden absolviert?

Christoph Waldner: „Wir haben gegen den SV Nussorf, SK Ebbs II, SV Angerberg, FC Bruckhäusl und SV Walchsee getestet. In der Vorbereitung stehen die Ergebnisse eigentlich immer an zweiter Stelle und sollten auch nicht von all zu großer Bedeutung sein. Alle Spieler konnten sich unter Wettkampfbedingungen präsentieren und wir konnten das eine oder andere ausprobieren.“

Gibt es verletzte Spieler?

Christoph Waldner: „Gott sei Dank sind wir bis dato von gröberen Verletzungen verschont geblieben, aber das eine oder andere Wehwehchen gehört beim Fußball dazu!“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Christoph Waldner: „Natürlich möchten wir so lange wie möglich vorne mitspielen und das Rennen spannend halten. Sollte es am Ende dann reichen, nehmen wir es natürlich gerne mit und falls dem nicht so ist geht die Welt auch nicht unter!“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Christoph Waldner: „Brixlegg/Rattenberg und Bad Häring sind für mich die Favoriten. Brixlegg mit dem stärksten Kader in der Liga und Bad Häring konnte sich im Winter noch sehr gut verstärken!“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Christoph Waldner: „Meister wird wie die letzten Jahre wieder Red Bull Salzburg! Der Rest dahinter ist eigentlich sehr ausgeglichen und wird sich die Europa-Startplätze aufteilen.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Christoph Waldner: „Vom Niveau her ist es sicher eine Verbesserung, da die jeweils besten Mannschaften aus ihrem Bundesland in dieser Liga spielen. Für die Zuschauer war natürlich das aktuelle Modell interessanter, da relativ viele Derbys gespielt wurden. Man wird sehen was sich im Nachhinein als "besser" herausstellt!“

Was dir aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Christoph Waldner: „Natürlich gilt es zu hoffen, dass wir nach zwei gestrichenen Frühjahrssaisonen endlich eine Saison komplett zu Ende spielen können. Im Idealfall natürlich ohne irgendwelche Beschränkungen und Geisterspiele. Ich wünsche allen eine verletzungsfreie Frühjahrssaison!

Coach Matthias Egger mit einem Update aus Schlitters

Matthias Egger, Trainer SV Schlitters-Bruck-Strass: „Die Testspiele verliefen mal holprig, mal mit Höhen und Tiefen. Wir hatten coronabedingt immer wieder einige Ausfälle! Unser Ziel für die Rückrunde: Abstand nach hinten gewinnen und Punkte sammeln. Ich schätze die Aufsteiger werden Brixlegg und Bad Häring sein, Bundesliga-Meister wird RB Salzburg.

Wir haben eine nagelneue überdachte Tribüne bekommen, danke den Gemeinden und dem Verein für diese tolle Realisierung! Jetzt hoffen wir, dass sie auch bei den Heimspielen gut gefüllt ist. Mein persönliches Anliegen: Nachwuchsarbeit wichtiger denn je und dass wir alle gesund und hoffentlich in Frieden Fußball spielen können. Alles Gute allen Trainern und Teams für die Meisterschaft ohne Corona und ohne Verletzungen!“