Radfeld verabschiedet sich von vier Kickern – Niederndorf gibt Vorbereitungstermine bekannt

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 00:29

Die Bezirksliga Ost haben vor dem Start der Saison 2022/23 zwei Mannschaften nach oben verlassen – Brixlegg/Rattenberg und Bad Häring. Oberlangkampfen kommt als Absteiger neu hinzu, Stans als Aufsteiger. Die erste Runde wird am letzten Juliwochenende 2022 gespielt – Aufsteiger Stans trifft auswärts auf den SV Radfeld, der sich mit einem großen Danke von vier Kickern verabschiedet. Niederndorf hat die Vorbereitungstermine bekannt gegeben und auch die ersten Pflichtspiele sind bereits fixiert.

Radfeld verabschiedet sich von vier Kickern und sagt danke!

Christof Auer - beim Verein seit: 22.12.2003

NW: 98 Spiele (15 Tore, 7135 Min.)

Reserve: 37 Spiele (1 Tor, 3240 Min.)

KM: 167 Spiele (24 Tore, 13970 Min.)

Christof durchlief alle Nachwuchsmannschaften, schaffte den Sprung über die Reserve in die KM und reifte dort in den letzten Jahren zum absoluten Leistungsträger heran. Abseits des Feldes engagierte er sich in den letzten Jahren fürs Marketing und die Sponsoren, ist im Vorstand als Schriftführer Stv. tätig sowie als Nachwuchstrainer - diese Positionen wird er aber auch weiterhin beim SVR ausüben. Nach 17,5 Jahren beim SVR darf er zur neuen Saison seine fußballerischen Qualitäten in der Tiroler Liga beim SC Münster unter Beweis stellen.

Sebastian Huber, beim Verein seit: 06.07.2000

Spiele NW: 119 (139 Tore, 9442 Min.)

Spiele Reserve: 40 (41 Tore, 3276 Min.)

Spiele KM: 163 (13 Tore, 5350 Min.)

Angefangen als kleiner Bursch avancierte er im Nachwuchs zum kaltblütigen Torjäger und schaffte bereits als 15-jähriger den Sprung in die Kampfmannschaft. Leider wurde er durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen, räppelte sich aber immer wieder auf. Nun beendet er seine aktive Karriere und hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Neben dem Platz bleibt er uns aber mit seinem Engangement und Organisationstalent im Vorstand erhalten!

Werner Morak, unser Mann für alles in den letzten Jahren: Co-, Torwart- sowie Interimstrainer bei der KM, Vereinsschiedsrichter für Nachwuchs und Reserve und immer da, wenn man ihn brauchte - ein Vereinsmensch wie er im Buche steht! Diese Saison feierte er dann sogar sein Comeback zwischen den Pfosten in der Bezirksliga.

Außerdem verabschieden wir uns auch von Muhammed Domurcuk, der nach halbjährigen Gastspiel nach Kirchberg weiterzieht & Eric Huss, der zum Aufsteiger Stans wechselt. Danke für euren Einsatz und alles Gute

Vorbereitungstermine und Saisonstart von Niederndorf

Freitag, 8. Juli 2022 um 19:00 Uhr Testspiel in Niederndorf gegen Oberaudorf

Samstag, 16. Juli 2022 Blitzturnier in Walchsee

Dienstag 19. Juli 2022 um 19:30 Uhr Testspiel in Niederndorf gegen Walchsee

Die ersten Pflichtspiele lauten dann:

Freitag, 22. Juli 2022 um 18:30 Uhr in Niederndorf gg. Brixlegg/Rattenberg (Tirol-Cup)

Samstag, 30. Juli 2022 erstes Meisterschaftsspiel in Aschau im Zillertal

Sonntag, 7. August 2022 um 17 Uhr erstes Heimspiel gegen Alpbach (1b bereits am Freitag vorher um 18:30 ebenfalls gegen Alpbach)