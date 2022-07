Schlitters vermeldet Zugänge – Neuer Trainer in Oberlangkampfen

Details Sonntag, 17. Juli 2022 00:55

Am letzten Juliwochenende startet die Bezirksliga Ost in die neue Saison. Kaderänderungen melden unter anderem der SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass und Oberlangkampfen, die Kampfmannschaft von OLKA übernimmt Matthias Egger als Chefcoach. Oberlangkampfen startet am 29. Juli 2022 um 19:30 Uhr bei dem sehr starken Team von Wildschönau, Schlitters ist in Kössen zu Gast. In Kössen gibt es noch keine offizielle Ankickzeit.

Kaderänderungen und Saisonstart in Schlitters

Arno Gutsche, Obmann SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „In der kurzen Sommerpause wurde mit einigen Spielern Gespräche geführt. So konnten einige neue und alte Gesichter in der KM begrüßt werden.

Mit Lois Unterlechner und Mathias Schöffauer konnten zwei Spieler der Landesliga vom Team von Kolsass/Weer nach Schlitters gelotst werden. Nach einem einjährigen Gastspiel beim Regionalligisten und Tiroler Cupsieger SV Fügen kehrt Tormann Christian Pair wieder zu uns zurück. Ebenfalls schnürt Julian Unterladstätter vom SV Superb Achenkirch wieder seine Fußballschuhe für seinen Heimverein, den SV Schlitters. Mit Tobias Gruber, Maximilian Kolbitsch und Daniel Schwarzenauer - sie spielten letzte Saison bei der U16 in Fügen und Andre Bliem bekommt Trainer Matthias Egger vier junge talentierte Eigenbauspieler dazu. Diese vier Talente werden über unsere Reserve langsam in die KM eingebaut. Simon Fili hängt mit seinen 47 Lenzen noch ein Jahr Fußballkarriere dazu, so konnte ein erfahrener Tormann und Tormanntrainer verpflichtet werden.

Vorbereitungsspiele:

gegen Weerberg, Kolsass/Weer und Schwaz wurde bereits gespielt

19.7.2022 19:30 Uhr zu Hause gegen Tulfes/Rinn

Tirol Cup-Vorrunde:

22.7.2022 um 20:00 Uhr auswärts gegen Tux

Oberlangkampfen mit neuem Trainer

Edwin Albrecht schnürt nach einer fußballerisch Pause nun die Schuhe für den SR-OLKA. Stefan Fuchs ist neuer Kampfmannschafts Trainer des Sportring Oberlangkampfen. Göhkan Inan ist auch bereits ein alter Bekannter in Olka. Zuletzt war er beim Fc-Schwoich aktiv.

„Wir freuen uns mit Stefan frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Für jeden Spieler gibt es die gleichen Chancen und einen sportlichen Neuanfang für die Mannschaft“, so der sportliche Leiter Werner Haberl.