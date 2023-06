Kössen jubiliert: 60. Geburtstag – Wildschönau mit Rück- und Ausblick

Details Samstag, 24. Juni 2023 00:18

Platz vier in der letzten Meisterschaft der Bezirksliga Ost für den FC Wildschönau und Platz sechs für den FC Skihütte Kössen. In beiden Vereinen war Aufwind zu spüren und am Ende der Saison blick Wildschönau auf eine bewegte Zeit zurück und Kössen feiert den „offiziellen“ 60. Geburtstag, obwohl der Verein selbst eigentlich schon Ende der 50er-Jahre gegründet wurde.

Fußballclub Kössen feiert 60. Geburtstag!

"Bereits 1952 wurde bei der BH Kitzbühel ein Sportverein Kössen mit Sektion Fußball angemeldet. Der Sportplatz war ein Relikt der französischen Besatzung und wurde vom damaligen Verein spielbar gemacht. Ende der 50er-Jahre war der Verein kaum noch aktiv und junge Spieler organisierten sich im Jahre 1962 zu einer neuen Mannschaft und am 21.6.1963 wurde die Gründungsversammlung mit der Wahl eines Ausschusses abgehalten. Gewählt wurden: Obmann Walter Ferian, Obmann Stellvertreter Herbert Rottenspacher, Schriftführer Josef Mittermaier, Jugendwart Josef Scharnagl, Zeugwart Willi Angerer, Platzwart Werner Etzinger, Trainer Josef Himberger, Beiräte: Alois Voppichler, Josef Scharnagl, Johann Himberger.“ (Quelle FC Skihütte Kössen facebook)

Rück- und Ausblick des FC Wildschönau - Aufwind im Fritz-Mayr-Stadion!

„Wir erinnern uns zurück an eine Zeit, in der die Pandemie unser Leben bestimmte. Auch für den Fußballsport hieß dies kompletten Stillstand, kein Kontaktsport sowie unklares Prozedere für den weiteren Meisterschaftsbetrieb. Doch im Hintergrund wurde auf Hochtouren nach einem neuen KM-Trainer gesucht. Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen entschied sich Paul Schneeberger, die Kampfmannschaft seines Heimatvereines zu übernehmen. Die Euphorie konnte nicht größer sein, wie sich herausstellte, zurecht!

Paul formte aus dem Kellerkind der Bezirksliga Ost einen Kader, der auf Anhieb ein Anwärter für die Aufstiegsplätze sein sollte. Viele Spieler fanden den Weg zurück ins Hochtal von teils höherklassigen Mannschaften. Unter Schneebergers Regentschaft erlebten wir unvergessliche Momente als Fußballklub – sensationelle Derbysiege, Last-Minute-Dramen, zwei Trainingslager am Gardasee, aber auch bittere Momente, was im Fußball auch dazugehört. Unbestreitbar ist ein Aufwind im Fritz-Mayr-Stadion zu spüren. Doch alles hat irgendwann ein Ende. Mit Ende dieser Saison verlässt Paul den FCW und schließt sich den FC Kitzbühel in der Regionalliga an. Im Namen des ganzen FC Wildschönau wünschen wir Dir alles erdenklich Gute für die neue Aufgabe als Cheftrainer in der Gamsstadt!

Auch verabschieden müssen wir uns von unserer Co-Trainerin Barbara Angerer. Bereits vor einigen Jahren übernahm sie mit Kurt Gwiggner und Matthias Silberberger interimistisch die KM. In den letzten zwei Jahren stand sie Paul immer tatkräftig zur Seite und unterstützte ihn auf und neben dem Platz. Auch an Dich noch einmal ein großes Dankeschön für deinen Einsatz!“ (Quelle: FC Wildschönau facebook)

