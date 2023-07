Kaderänderungen in Stans – der sportliche Leiter des FC Tux zieht Bilanz!

Details Samstag, 01. Juli 2023 01:20

Aus der Bezirksliga Ost werden Ende Juni 2023 Kaderänderungen beim SV Darbo Stans vermeldet. Die neue Saison wird gerade ausgelost und mit dabei sind auch Aufsteiger Uderns und der FC Sparkasse Tux. Den Höhenflug des Fc Tux in den letzten beiden Jahren analysiert dessen sportlicher Leiter Julian Tesar.

Zugang und Abgang in Stans

„Heute möchten wir den ersten neuen Transfer vorstellen! Sandro Essl wird uns ab kommender Saison verstärken und im Kampf um den Aufstieg hoffentlich eine große Hilfe sein. Somit geht für die Essl Brüder ein großer Traum in Erfüllung.

"Nach einer langen Karriere, vielen gewonnen Meisterschaften und einem Cup-Sieg ist es mir nun wichtig, meinen letzten Karriereschritt und letztes Ziel im Fußball zu bestreiten und das gemeinsam mit meinem besten Freund - meinem Bruder. Bin froh, dass mir Stans rund um Martin Deutsch dies ermöglicht hat und werde mein Bestes geben, der Mannschaft zu helfen, die Mission - zurück in die Gebietsliga - zu verwirklichen," sagte der 28-Jährige zu uns im Kurzinterview. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen beiden Spielern eine verletzungsfreie und torreiche Saison.

Leider müssen wir den nächsten Abgang in unserem Verein verkünden. Unser Elfmeterkiller Filip Marijanovic verlässt vorläufig unseren Verein und wird seine Karriere nicht mehr im Blau-Weissem Trikot fortsetzen.Filip, der seit 2017 im Verein ist, bestritt 86 Spiele für den SV Stans, und feierte zweimal den Aufstieg. Unvergesslich: 1. Hauptrunde im Kerschdorfer-Cup gegen den SVG Mayrhofen. Da es nach zehn Schützen immer noch keine Entscheidung gab, hieß es Keeper vs. Keeper. Unser "Einser" behielt aber die Nerven, verwandelte seinen eigenen Elfmeter eiskalt und hielt den Elfmeter seines Gegenübers. Wir bedanken uns für die tollen Jahre und wünschen Filip eine tolle und verletzungsfreie Karriere!“ (Quelle: SV Darbo Stans facebook)

Doppelaufsteiger FC Sparkasse Tux – Analyse vom sportlichen Leiter Julian Tesar

Am 24.07.2021 startete der FC Sparkasse Tux in das erste Spiel der 2. Klasse Mitte in die Saison 2021/22. Das erste Spiel endete zwar mit einer Niederlage, doch die top motivierte Mannschaft von Trainer Andreas Rausch erspielte daraufhin vier Erfolge in Serie. Schnell wurde uns bewusst, dass die Möglichkeit an der Tabellenspitze mitzuspielen, durchaus vorhanden ist. Nach einer starken Herbst- und Frühjahrssaison musste man sich trotz 52(!) erspielten Punkte aus 24 Meisterschaftsspielen den Fixaufsteigern SVG Mayrhofen und dem FC Stubai mit dem dritten Platz geschlagen geben.

Die Enttäuschung der Rausch-Elf war zu Beginn groß, jedoch freute man sich umso mehr, als man hörte, dass ein Drittplatzierter der drei Tiroler 2. Klassen zusätzlich aufsteigen wird. Durch Losentschied traf es schlussendlich und glücklicherweise den punktemäßig besten Drittplatzierten – Aufstieg des FC Sparkasse Tux in die 1. Klasse Ost.

Die Gerüchteküche brodelte, „man gehöre nicht in die 1. Klasse“, „Erfolg nur durch das Glückslos“, „man sei spielerisch nicht auf dem Niveau der 1. Klasse“ usw. Doch all dies wurde nur als zusätzlicher Ansporn von der Mannschaft aufgenommen.

Am 30.07.2022 startete der FC Tux mit einem Sieg in die 1. Klasse Ost, Ziel war natürlicherweise der Klassenerhalt in dieser Saison. Nach einigen Spielen wurde Trainer Andreas Rausch klar, dass auch in der 1. Klasse einiges zu holen wäre. So ging der FC Sparkasse Tux völlig unerwartet als Zweitplatzierter in die Winterpause.

Nach der Winterpause, aufgrund von sechs Punkten Vorsprung zum Drittplatzierten, wurde das Ziel vom Klassenerhalt zum Aufstieg erhöht. Einige hart erkämpfte Punkte konnten im Tuxer Alpenstadion sowie bei Auswärtsspielen erspielt werden. Rekorde wurden aufgestellt, seit dem 30.8.2019 wurde bis zum 19.4.2023 kein Meisterschaftsheimspiel verloren. Die Tuxer Fans begleiteten die Kicker in dieser Zeit zu 27 Siegen und lediglich vier Unentschieden – unglaublich!

Am 8.6.2023 war es endlich so weit, durch den Heimsieg gegen den FC Ellmau wurde der Aufstieg des FC Sparkasse Tux in die Bezirksliga fixiert. Ein unglaubliches Fußballfest im Tuxer Alpenstadion! Deswegen möchte sich der FC Sparkasse Tux bei allen Fans, Eltern, Mitgliedern und vor allem Sponsoren recht herzlich bedanken!“

