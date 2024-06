Daten und Fakten zur Bezirksliga Ost 2023/24

Details Freitag, 28. Juni 2024 00:38

Am Ende der Bezirksliga Ost Saison 2023/24 war der SV Stans der ganz klare Triumphator. Begonnen hat die Saison für Stans aber ernüchternd. Drei Niederlagen und zwei Remis und erst in Runde sechs der erste Erfolg. Dann folgte aber eine unglaubliche Serie. Nur zwei Remis, alle anderen Spiele wurden gewonnen, zwölf davon in Serie. Sehr spannend hingegen der Kampf um den Vizemeistertitel und Aufstiegsplatz neben Stans. Der SV Fügen II setzt sich am Ende gegen den FC Wacker Alpbach durch und steigt gemeinsam mit Stans auf. Absteiger gab es keinen, da die Wörgl Juniors ihre Mannschaft zurückgezogen haben. Stans übrigens mit einer Tordifferenz von plus 62 am Ende. 83 Treffer wie Alpbach, aber lediglich einundzwanzig Gegentoren.

Bestes Team Hinrunde: SV Stans

Bestes Team Rückrunde: SV Stans

Beste Heimelf: FC Wacker Alpbach

Bestes Auswärtsteam: SV Stans

Höchste Anzahl an Siegen

SV Stans 19 Siege

SV Fügen II 15 Siege

Höchste Anzahl Niederlagen

SV Radfeld 17 Niederlagen

SV Ried/Kaltenbach 15 Niederlagen

Beste Offensive

SV Stans mit 83 Treffern

FC Wacker Alpbach mit 83 Treffern

SV Fügen II mit 71 Treffern

Torschützenliste:

Augustin Delic vom SV Fügen II mit 23 Treffern

Michael Eberharter vom FC ING-B Aschau mit 22 Treffern

Florian Essl vom SV Stans mit 20 Treffern

Beste Defensive

SV Stans mit 21 Gegentoren

SR Oberlangkampfen mit 32 Gegentoren

SV Fügen II mit 39 Gegentoren

Siege in Serie

SV Stans mit 12 Siegen in Serie

SV Niederndorf mit vier Siegen in Serie

SV Fügen II mit vier Siegen in Serie

FC Wacker Alpbach mit vier Siegen in Serie

Niederlagen in Serie

Fc Kitz Juniors mit 7 Niederlagen in Serie

FC Kössen mit 5 Niederlagen in Serie

SV Radfeld mit 5 Niederlagen in Serie

