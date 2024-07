Bezirksliga Ost: Das Starterfeld für die Saison 2024/25

Details Montag, 08. Juli 2024 00:44

Mit dem Duell Bezirksliga Ost Aufsteiger gegen Gebietsliga Ost Absteiger startet die erste Runde der Bezirksliga Ost 2023/24 am zweiten Augustwochenende. Reith empfängt Achenkirch. Sicherlich auch im Fokus das Spitzenspiel zwischen Alpbach und Oberlangkampfen. Wahrscheinlich wird es aber in der Saison 2024/25 kein echt dominantes Team geben, wie der SV Stans es 2023/24 gewesen ist.

Neu in der Liga

Mit dem FC Team Höfinger Reith und dem SC Fabels Ellmau kommen zwei Mannschaften als Aufsteiger in die Liga, die durchaus oben mitmischen können. Als Absteiger kommt der SV Achenkirch aus der Gebietsliga Ost in die Bezirksliga Ost.

Nicht mehr in der Bezirksliga Ost

Der SV Fügen II und der SV Stans haben den Aufstieg geschafft. Stans war nach holprigem Start die ganz klar dominierende Elf in der Saison 2023/24. Sehr eng der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz zwischen dem SV Fügen II und dem FC Wacker Alpbach, wobei sich am Ende Fügen knapp durchsetzen konnte. Die Wörgl Juniors haben die Mannschaft zurückgezogen, so gab es 2023/24 keinen sportlichen Absteiger.

Eine weitere Saison in der Bezirksliga Ost

Ganz oben zu erwarten sind sicherlich Alpbach, Oberlangkampfen und Niederndorf. Dazu kommen die Kitz Juniors, Uderns, Wildschönau, Tux, Kössen, Aschau, Ried/Kaltenbach und Radfeld.

So geht es los

Das zweite Augustwochenende, also eine Woche nach dem Start der Bundesliga, geht es im Unterhaus in Tirol los. In der Bezirksliga Ost startet Aufsteiger Reith mit einem Heimspiel gegen den Absteiger aus der Gebietsliga Ost Achenkirch. Der zweite Aufsteiger Ellmau empfängt Wildschönau. Dazu kommen die Duelle zwischen Radfeld und den Kitz Juniors, Alpbach trifft im Spitzenspiel der Runde auf Oberlangkampfen. Ried/Kaltenbach empfängt Aschau, Kössen spielt in Uderns und Tux empfängt Niederndorf.

Details

