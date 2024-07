Vierzehn Kaderänderungen in Reith!

Details Dienstag, 30. Juli 2024 01:16

In knapp zwei Wochen startet auch die Bezirksliga Ost in die Meisterschaft 2024/25. Für den Trainer des FC Team Höfinger Reith, Christoph Kranz, gibt es drei Favoriten auf den Titel. Seinem Team muss man sicher in Anbetracht der vielen Kaderänderungen eine gewisse Anlaufzeit eine gewisse Anlaufzeit zugestehen, Reith will es aber den Gegnern von Anfang an möglichst schwer machen. Das erste Spiel der neuen Saison wird zu Hause gegen den Absteiger aus der Gebietsliga Achenkirch am zweiten Augustwochenende bestritten, die Ankickzeit ist noch nicht fixiert.

Vorbereitung und Testspiele?

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Wir starteten am 8. Juli 2024 in die Vorbereitung. Mit dabei auch wieder unser Fitnesscoach Lisa Tscholl. Nach einigen Konditionseinheiten versuchen wir im Rest der Zeit unser Spiel weiterzuentwickeln. Da die Vorbereitungszeit im Sommer recht kurz ist und durch viele Urlauber der Kader oft nicht vollständig ist, wird das sicher noch bis in die Meisterschaft andauern. Testmatches spielten wir gegen Kirchberg und Oberndorf. Am 2. August treffen wir im Tirol-Cup auf Breitenbach und das wird noch mal ein richtiger Kracher für den Abschluss der Vorbereitung auf die Meisterschaft sein.“

Kaderänderungen?

Christoph Kranz: „Der Kader hat sich doch ein wenig verändert, sechs Spieler verlassen uns im Sommer, die wir natürlich auch wieder ersetzen mussten.

Abgänge:

Tufan Yalcin

Abdulkadir Tokat

Baris Harmanci

Burak Demir

Öhmerhan Aksu

Özcan Ay

Neuzugänge:

Marcel Krug (kommt von Ellmau)

Simon Adelsberger (Kitzbühel)

Watipa Chitondo (St. Johann)

Mahir Iftic (Ellmau)

Marcel Posch (Brixen)

Martin Nicolussi (Zams)

Alessandro Kovacevic (Radfeld)

Florian Aglassinger (Maishofen)

Zielsetzungen?

Christoph Kranz: „Aufgrund der doch erheblichen Kaderänderungen und der kurzen Vorbereitungszeit versuchen wir vorerst positiv in die neue Liga zu starten. Und unsere Gegner vor Probleme zu stellen.“

Favoriten?

Christoph Kranz: „Die Favoriten in der Bezirksliga Ost sind wahrscheinlich Alpach, OLKA und Niederndorf. In Österreich prognostiziere ich einen spannenden Meisterschaftsverlauf. Favoriten sind sicher Salzburg und Sturm. In Deutschland hoffe ich auf einen Überraschungsmeister, glaube aber, dass sich Bayern München nach der schwachen letzten Saison wieder durchsetzten wird.“

Persönliche Anliegen?

Christoph Kranz: „Für den Amateur Fußball wünsche ich mir eine Reform mit kleineren Ligen von der 2. Klasse bis zur Gebietsliga. Es wird immer schwerer, Spieler, Trainer und Funktionäre zu finden, deshalb glaube ich, dass die Verkürzung der Saison in den unteren Ligen zumindest ein wenig Erleichterung bringt. Im Sommer gibt es zum Beispiel für viele keine Pause mehr!“

