Der Coach von Niederndorf, Markus Vinciguerra, im ligaportal.at Interview!

Es geht wieder los in der Bezirksliga Ost! Am 9. August 2024 wird die neue Meisterschaft angepfiffen und zu allererst rollt der Ball ab 18 Uhr in Radfeld. Zu Gast sind die Kitz Juniors. Der SV Niederndorf feiert nach erfolgreicher erster Runde im Tirol-Cup gegen Walchsee in Tux die Meisterschaftspremiere und zwar am Samstag, dem 10.8.2024 ab 18 Uhr.

Rückblick auf die Vorbereitung?

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Wir haben in den beiden Vorbereitungsspielen ansprechende Leistungen gezeigt. Gegen den SV gab es ein 1:1 und gegen Langkampfen ein 2:2. Die erste Tirol-Cup-Runde konnte gegen den SV Walchsee knapp mit 3:2 gewonnen werden. Am kommenden Wochenende geht es zum Meisterschaftsauftakt nach Tux – da müssen wir liefern und alles reinhauen, da nützen uns die Ergebnisse aus der Vorbereitung nichts!“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Markus Vinciguerra: „Wir haben mit Stefan und Andreas Schlachter zwei Spieler dazu bekommen, die beiden Jungs passen perfekt zu uns. Ansonsten bleibt die Mannschaft aus der Vorsaison zusammen - das ist nicht selbstverständlich. Somit wird der Konkurrenzkampf ums „Leiberl“ sehr intensiv – wir denken, das kann uns nur guttun, jeder muss im Training und bei den Spielen immer Vollgas geben.“

Gibt es verletzte Spieler, die zum Start der Saison fehlen werden?

Markus Vinciguerra: „Zu Beginn fehlt noch der eine oder andere Spieler wegen Verletzung, Urlaub usw. Da wir aber einen sehr breiten Kader haben, können wir das am Anfang der Saison noch recht gut kompensieren.“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Markus Vinciguerra: „Wir wollen an die Leistungen gegen Ende der Saison anknüpfen und intensiven und attraktiven Fußball zeigen, wenn wir stabiler und konstanter werden, wird es eine erfolgreiche Saison.“

Titelfavoriten 24/25?

Markus Vinciguerra: „Titelfavoriten in unserer Liga sind klar der FC Wacker Alpbach und der SR OLKA – die neuen Vereine in der Liga Ellmau, Reith/Kitzbühel und Achenkirch kann ich sehr schwer einschätzen. Der SK Rapid wird heuer die Mission 33 positiv erledigen - in Deutschland ist es mir eigentlich „blunzn“!“

Wichtige Informationen?

Markus Vinciguerra: „Im nächsten Jahr feiert der SVN sein 75-jähriges Jubiläum inklusive Feierlichkeiten im Sommer 2025! Meine Mannschaft und ich wollen dem Verein ein besonderes Geschenk überreichen!“

