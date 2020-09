Noch ein Traumtor von Elias Lageder für Erl gegen Radfeld

Details Dienstag, 01. September 2020 19:25

Breitenbach ist auch nach Runde vier der Bezirksliga Ost souverän unterwegs – ein 4:0 gegen Ried/Kaltenbach und zwölf Punkte am Konto. Auch Zell am Ziller hat noch eine weiße Weste – hat aber erst drei Spiele bestritten und das Spiel in Schlitters wurde 3:0 für Zell strafbeglaubigt. Das Antreten von Zell in Wörgl musste auf den 9. September verschoben werden, Schwaz II gegen Wildschönau wird am 22. September angepfiffen. SVG MHM Erl kommt in Schwung – gegen den Tabellenletzten Radfeld gab es einen klaren 4:0 Erfolg und einen Sprung um vier Plätze nach oben auf Tabellenplatz sechs.

Spielanalyse Erl – Radfeld von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Da mit Michael Neuschmid und Andreas Rainer gleich zwei wichtige Abwehrsäulen aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung standen, musste das Trainer-Duo Christoph Waldner und Didi Maurberger improvisieren und setzten in der Abwehr auf die Dreierkette. Diese Aufgabe übernahmen Andreas Eberwein, Simon Schett und Martin Trockenbacher, zeigten dabei über neunzig Minuten eine wirklich gute Leistung. Die SVG MHM Erl gab zu Beginn auch mächtig Gas, insbesondere der pfeilschnelle Elias Lageder stellte die Hintermannschaft des SV Radfeld vor große Probleme. Quasi im Minutentakt erspielte sich das Team aus Erl eine Chance, doch beste Gelegenheiten, so u.a. in der 5. Minute, als Thomas Schwaighofer und Sebastian Maier aus kurzer Distanz scheiterten, ließ man aus. In der 11. Minute war dann wieder einmal Elias Lageder im Sprint unterwegs, nahm Maß, und jagte den Ball aus gut 18 Meter unhaltbar ins Kreuzeck, der Spielstand lautete 1:0. Die Gäste versuchten selber auch Nadelstiche zu setzen und bis zwanzig Meter vor dem Tor sah es auch nicht schlecht aus, nur stand die Defensive der SVG MHM Erl sicher und ließ nichts anbrennen. Christoph Prantner eroberte in der 17. Minute das Leder an der Mittellinie, marschierte anschließend an Freund und Feind vorbei und schob den Ball in aller Ruhe am Goalie vorbei, es hieß 2:0. Die Jungs um Kapitän Josef Wieser erspielten sich im weiteren Verlauf richtig gute Möglichkeiten, doch weder Thomas Schwaighofer (Pfostenschuss), noch Christoph Prantner (Vorlage von Thomas Schwaighofer) oder Martin Schwaiger (mit seinen Freistößen) konnten etwas zählbares verbuchen. Da auch die Gäste nur einmal wirklich gefährlich vor das Tor kamen, aber an Goalie Patrick Schaffer scheiterten, blieb es zur Pause beim hochverdienten 2:0.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich nichts am Spielverlauf. Erl dominierte, die Gäste wussten aber auch zwischen den beiden Strafräumen zu gefallen, nur im Abschluss hatte man doch größere Probleme. Leider musste Sturmtank Thomas Schwaighofer dann in der 53. Minute verletzt vom Feld, lief nach einem Foul in der ersten Halbzeit nicht mehr wirklich rund. Danach gab es eine Phase wo sich die Zweikämpfe mehr im Mittelfeld abspielten, zwingende Torchancen eher Mangelware waren. In der 71. Minute hätte Fatih Domurcuk sogar fast für Spannung gesorgt, doch verpasste der Spieler des SV Radfeld eine Flanke kurz vor dem Tor denkbar knapp. Die SVG MHM Erl war gewarnt suchte jetzt die Entscheidung. Und diese fiel in der 79. Minute. Eine Ecke führte Martin Schwaiger schnell aus, legte den Ball flach an die Strafraumgrenze zurück. Elias Lageder kam mit Tempo an, wuchtete das Leder mit einem satten Schuss in die kurze Ecke und stellte auf 3:0. In der 85. Minute schickte Martin Schwaiger erneut Elias Lageder auf die Reise. Dessen Flanke ging zwar über die Abwehr hinweg, doch am Ende stand Thomas Schwaiger. Dieser nahm den Ball mit der Brust an, setzte einen herrlichen Volleyschuss ab, der Torwart des SV Radfeld reagierte glänzend und verhinderte einen weiteren Treffer. In der 90. Minute erzielte Thomas Schwaiger aber sein Tor. Christoph Prantner brachte den Ball von der Aussenbahn flach vor das vor, Thomas Schwaiger stand völlig frei und schob das Spielgerät eiskalt zum 4:0 in die Maschen. Das war, in einem sehr fairen Spiel, gleichzeitig der Endstand. Nächste Woche geht die Reise zum FC Raiffeisen Wildschönau.

Beste Spieler SVG Erl: Elias Lageder (Sturm), Simon Schett (V)

