Fast zweistelliger Erfolg von Schlitters in Radfeld

Details Mittwoch, 09. September 2020 01:10

Der SV Radfeld zeigt in der fünften Runde der Bezirksliga Ost gegen Ende der ersten Hälfte Moral – ein 0:3 gegen SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass wird noch auf ein 2:3 korrigiert. In Hälfte zwei überrollt aber Schlitters die Heimelf und siegt 9:3. Schlitters damit auf Platz sieben der Tabelle, für Radfeld schaut es bitter aus – kein Punkt aus fünf Partien. Wörgl II und Wildschönau konnten zwar auch noch nicht punkten, Wörgl hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als Radfeld und Wildschönau konnte erst zwei Partien bestreiten.

Vier Treffer von Thomas Sieberer für Schlitters

Schlitters bestimmte vom Anfang des Spieles an das Geschehen. Bereits in Minute 2 ging ein Schuss von Michael Pfister knapp am Gehäuse der Radfelder vorbei. In der 11. Minute tauchte - nach zwei weiteren Großchancen von Schlitters - Radfeld zum ersten mal vor dem Tor der Heimelf auf. Es erinnert an das Spiel von Schlitters in Niederndorf, viele Chancen, der Ball wollte jedoch nicht in die Maschen von Radfeld. In der 27 Minute dann eine Eckballserie von Schlitters. Der letzte Eckball dieser Serie brachte dann die verdiente Führung. Ein Missverständnis nach der Abwehr des Eckballes. Thomas Sieberer war zur Stelle und schob das Spielgerät über die Linie. Schlitters kommt in Schwung. Nur vier Minuten später Elferalarm im Strafraum der Radfelder. Den verhängten Strafstoß verwertete Manuel Haag zur 2:0 Führung. In Minute 39 konnte Josef Thumer auf 3:0 für Schlitters erhöhen. Aber Radfeld zeigt Moral, Schlitters unkonzentriert. Radfeld kann durch zwei Standardsituationen auf 2:3 verkürzen – Hannes Ostermann und Halil Ibrahim Sülük sind die Torschützen.

In der zweiten Hälfte startet Schlitters ein echtes Schützenfest. Thomas Sieberer mit einem Strafstoß in der 46. und aus dem Spiel in der 53. Minute zum 5:2 für Schlitters. Raphael Rieder, abermals Thomas Sieberer per Strafstoß und Josef Thumer legen nach – 8:2 für Schlitters. In der Schlussphase der dritte Treffer für Radfeld durch Hannes Ostermann und der neunte Treffer für Schlitters durch Michael Rothhaupt.

Beste Spieler SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: Thomas Sieberer (ST), Raphael Rieder (re. MF)

